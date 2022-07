Este Viernes 8, 15 y 22 de julio en el Patio del Edificio Central, a las 20:00 horas; Entrada libre

Julio es el mes internacional del rock y para celebrarlo, la Secretaría de Difusión Cultural presenta Rockin/la Uni, con la primera edición titulada “Divas Nigth” a cargo de la banda de rock Dlux. La cita es el Viernes 08 de Julio a las 20:00 horas, en el Patio del Edificio Central con entrada libre.

Rockin/la Uni es un proyecto conformado por una serie de conciertos para celebrar El Día Mundial del rock que se conmemora cada 13 de julio para recordar la importancia del rock a lo largo de la historia, tanto a nivel musical y creativo, así como sus aportaciones socio culturales.

Es así que en esta primera edición de Rockin/La Uni, el poder femenino se hace presente en una noche donde las estrellas se unirán a la luz de las “Divas Nigth” a cargo de la agrupación potosina Dlux quienes interpretarán temas de Janis Joplin, Shocking Blue, The Cranberries, Lp, No Doubt y Evanescence entre otros.

El Viernes 15 de Julio a las 20:00 horas, la banda de rock potosina Wadley, interpretará un “Tributo a Pink Floyd”, el rock progresivo celebrará a una de las bandas más influyentes, exitosas y aclamadas en la historia de la música, con emblemáticos temas como: “Comfortably numb”, “Wish you were here”, “Shine on you crazy diamond” y “The wall” entre otros.

Finalmente, Rockin/la Uni, culminará este ciclo de conciertos con el “Tributo oficial a Héroes del Silencio” a cargo de la banda El club de los imposibles. La cita es el viernes 22 de julio a las 20:00 h. Los seguidores de la banda de rock en español podrán disfrutar de emblemáticos temas como: “Entre dos tierras”, “La chispa adecuada” y “Maldito duende”, entre otros.

Cabe mencionar que todos los conciertos se realizarán en el Patio del Edificio Central con entrada libre, la Secretaría de Difusión Cultural invita.

