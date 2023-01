Se presentarán Cómics Historias de Migrantes I y II en Palacio Municipal

Con la presencia de los ilustradores María del Carmen Reyes García, Ricardo Peláez Goycochea, Eduardo Jacobo y Augusto Mora, se presentarán los Cómics Historias de Migrantes, edición I y II dentro de las actividades del Miércoles Literario, mismo que se llevará a cabo este Miércoles 18 de Enero a las 7 de la noche en el Centro Cultural Palacio Municipal.

Así lo indicó Daniel García Álvarez de La Llera, Director de Cultura Municipal, quien indicó que con este evento reinician las actividades literarias de los miércoles en 2023, mismo que será de gran nivel ya que contará con los ilustradores y guionistas de los Comics de Historias de Migrantes I y II.

“Estamos muy complacidos de reiniciar actividades del Miércoles Literarios con la presencia de los artistas de alto recorrido nacional e internacional, ilustrados y guionistas como Carmen Reyes, Ricardo Peláez, Eduardo Jacobo y Augusto Mora, todos ellos nos acompañarán el 18 de Enero en Palacio Municipal en la presentación”, agregó Daniel de La Llera.

Historia de Migrantes es un cómic que ha tenido la fortuna de ser ilustrado por artistas de la gráfica mexicana, quienes aportaron no solo su talento, sino su empatía para un proyecto editorial que no busca lucrar, sino contribuir a generar conciencia, a cohesionar la identidad y a conocer y reconocer a los otros no como extraños, sino como parte de nosotros, pues todos somos migrantes.

La Dirección de Cultura Municipal invita a este evento gratuito, manteniendo las medidas sanitarias instituidas por las autoridades de salud.