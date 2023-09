Se Inauguró la exposición pictórica de Turismo Inclusivo "El infinito en un instante"

El Delegado de Villa de Pozos, Gerardo Ávila Rodríguez inauguró la Exposición Pictórica de Turismo Inclusivo “El infinito es un instante” de la pintora Sara Guerrero en el jardín de la Plaza Principal de Villa de Pozos, la cual se encontrará en ese lugar para que acudan las familias a apreciarla.

Cabe señalar que ya acuden a admirarla niños y niñas, así como personas con discapacidad. Este tipo de actividades culturales y turísticas continuarán en la Delegación de Pozos de manera constante.

Con gran éxito se presentó la exposición “El infinito en un instante”, en la Delegación de Villa de Pozos, obra de la Artista Plástica Sara Monstserrat Guerrero González.

cortesía Pintora Sara Guerrero

OJO DE GATO, OJO DE ENCANTO

La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas

Es buena como hipnótico y sedante y también alivia

a los que se han intoxicado de filosofía...

Jaime Sabines

De los diecisiete años que ha transitado por este mundo, Montse los ha dedicado casi todos a pintar pues inició a los cuatro y pronto se posesionó de los colores y las formas hasta hacerlos suyos.

¿Qué elementos podemos encontrar en la obra de Sara? Muchos y dispares, un manejo suave y profundo de los colores, una "texturización" de las formas que nos lleva a palpar la suavidad de la tela, la evanescencia de las pieles, lo etéreo de la noche o el frío cálido de la luna.

La obra que ha reunido en esta ocasión Sara, bajo el filosófico título de: "El infinito es un instante", nos permitirá adentrarnos y descubrir sus mundos, gravitando en torno a los felinos, juega con esta idea, la humaniza, le da forma, la moldea a sus diferentes y personales concepciones, no es un simple gato, son todas las facetas que como en un diamante pueden surgir de un origen; un trazo, un cambio y estamos enfrentándonos a una Transformación, que nos mira penetrante y sutil, muy en el estilo de Lewis Carroll y su sonrisa-gato o gato sonrisa, son los ojos, ventanas del alma, los que resplandecen en medio del color, pinceladas fuertes, envolventes, esto nos conduce a un Momento Mágico, un extraño encantamiento se ejerce entre ese binomio antiguo y moderno: la luna y el gato, el gato y la luna (¿no eran ya ambos deidades para los egipcios?), una chispa lunar incendia la pupila del minino, como si de un Plenilunio se tratara.

cortesía Pintora Sara Guerrero

Si seguimos andando en sus sueños súbitamente se nos presenta un Enigma, el sortilegio de descubrir que hay en ese binomio tigresco que nos dice: Busca los ojos verdes como señal. Los contrastes de claro oscuro son constantes en la obra de Sara Montserrat aunque a simple vista parezcan Breve como un chispazo, no es así, son una sinfonía barroca que sirven de interludio sonoro a un Juego solar, el espectro coloro sonorista puede parecer una Distorsión, pero no es así son las corcheas y semicorcheas de una sonata visual que se manifiesta en ese Cielo Andaluz, que reúne nuevamente elementos primarios y vitales: la luna, la noche, el toro, un fresco que nos es común y por lo tanto cercano, más parece una Fábula o poema sinfónico que resuena ante nuestros ojos. En su humanización a los felinos Sara se da el gusto de convertirlos en: enamorados, Romeo y Julieta, músicos en Interludio, gimnastas, Gatalisa o Gatiché, en un universo sin fin de formas e ideas.

Estamos ante el trabajo de una joven sensible e informada, que encuentra en la pintura un vehículo ideal para mostrar sus inquietudes, sus concepciones, su dialéctica de vida. Con esto podemos confirmar que el Arte es el lenguaje universal, el único que no distingue: credos, colores, razas o pensamientos, es una palabra sin palabra que se entiende en todos los confines del mundo, la solución a la descomposición social que vivimos, mientras haya jóvenes, que gusten y disfruten de la creación estética, la destrucción-construcción continuará. Seguramente si Sara Montserrat continua por esta senda, la Historia del Arte tendrá un nuevo sujeto que estudiar, una mujer más que inunde de cromatismo su mundo y el de los que nos podamos asomar a él, respondiendo a su incitante invitación que nos dice: Cada vez que te vayas, no olvides que te espero, ya que El infinito es un instante, mientras, El gato se asoma y nos mira.

De esta forma hace su crítica el maestro Luis Fernando Padrón-Briones, reconocido Docente-Investigador.

cortesía Pintora Sara Guerrero

SOBRE LA EXPOSITORA

Trayectoria de Sara Montserrat Guerrero González y Jiménez. Edad 25 años.

De la vista nace el artista”: Manuel Felguérez 2003, José Luis Cuevas 2005, Alfredo Zalce y Remedios Varo 2008.

“Emma Báez”: 2001, 2002, 2003, 2008,2011.

“Las personas no se venden, ponte vivo” del Fondo de Población de las Naciones Unidas y el CONAPO 2010.

Gobierno del Estado de San Luis Potosí, coordinado con el Consejo Estatal de Población y el Instituto Potosino de la Juventud “XII Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil 2003”.

Museo regional potosino “Conociendo el Museo” 2003, 2005. ”Descifrarte” 2009.

Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2002.

Exposición colectiva “Diálogos de integración”: participando con dos obras pictóricas, 2009.

Exposición colectiva “Cervantes, Don Quijote y Los niños” 2005.

Concurso de Pintura Nivel Zona: 2011.

Concurso Interno de Pintura, Instituto Cultural Manuel José Othón “Tradiciones Mexicanas Navideñas”, 2010.

Concurso Interno de Calaveras Literarias, 2010.

Participación en la Banda de Guerra del Instituto Cultural Manuel José Othón, 2003-2009.

Participación en la Banda de Música del Instituto Cultural Manuel José Othón, 2006- 2012.

Exposición Pictórica “El Infinito Es Un Instante” en el Museo Francisco Cossío antes Casa de la Cultura 2012, Museo Nacional de la Mascara, Casa de Cultura de Soledad de Graciano Sánchez, Centro Cultural de Real de Catorce, Casa de Cultura de Matehuala, Museo de la Ciudad 450 ,Centro Cultural de Salinas.

Premio estatal de la juventud 2012, en la categoría A distinción expresiones artísticas y artes populares.

Exposición Pictórica “SARA: visiones sacras de una joven” en el Museo Francisco Cossío antes Casa de la Cultura 2014, Casa de Cultura de Soledad de Graciano Sánchez, Centro Cultural de Real de Catorce, Casa de Cultura de Matehuala, Centro Cultural Mariano Jiménez.

cortesía Pintora Sara Guerrero