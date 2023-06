Se expone “Las majestades del mundo a través de la mirada”

Desde el pasado 22 de junio hasta el 28 de agosto estará a la exposición del publico potosino la obra “Las majestads del mundo a través de la mirada” obra de Alama Alicia Tudón, que tiene como escenario el Centro Cultural “Fernando Z. Maldonado” en el municipio de Cárdenas, San Luis Potosí.

Esta exposición se compone de 18 piezas de pintura creadas por Alma Alicia Tudón (ALICHÉ) quien es originaria de San Luis Potosí, egresada de la Escuela Estatal de Artes Plásticas; productora, cuentacuentos, pintora, escritora, fotógrafa y profesora de arte.

Como creadora de arte visual tiene la percepción de que el arte va más allá de pintar obras o crear exposiciones. Los artistas utilizan esta disciplina para demostrar el amor por el arte y como una forma de expresión para manifestar nuestro sentir en distintos aspectos de la vida.

En palabras de la artista, se siente identificada con la pintura expresionista porque le gusta la manera de plasmar la reacción del ser humano ante los acontecimientos y la manera libre de pintar la vida fuera del academicismo o normas de la época. “Esta forma de expresión siempre me ha causado ciertas conmociones, y con el arte pop por el uso del color y elementos como personajes de caricaturas o de comerciales.”

DATO

Estará hasta el 28 de agosto de 2023 en el Centro Cultural Fernando Z Maldonado del municipio de Cárdenas.