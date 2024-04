Se encuentra la exposición “Pintamos con el Corazón”

Una de las exposiciones que más ha llamado la atención en estas fechas es la llamada “Pintamos un Corazón” la cual se exhibe en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez, en la que se reproducen fotográficas de las obras pictóricas realizadas por 16 talentosos estudiantes del taller de pintura de la asociación Intégrame Down A.C.

La exposición, visitada por más de 50,000 personas durante Semana Santa y Semana de Pascua, es una celebración del arte como herramienta de expresión e inclusión. Las obras expuestas, vibrantes y llenas de color, reflejan la energía y vitalidad de sus autores, quienes, a través de pinceladas expresionistas y perspectivas abstractas, comparten sus emociones, visiones y anhelos con el mundo.

La exposición es un testimonio del trabajo de Intégrame Down A.C., una asociación que promueve el desarrollo integral de niños y jóvenes con síndrome de Down a través de actividades de enseñanza terapéutica y artística. El taller de pintura, en particular, ofrece un espacio seguro y estimulante donde los estudiantes pueden explorar sus talentos y comunicarse a través del arte.

Los nombres detrás de estas conmovedoras obras son: Arella Castañeda Ávalos, Azul Solís Zamudio, Cecilia Valadez Noriega, Cristina Guerrero Ramírez, Diego Martínez Sánchez, Estrella Serrano Loredo, Gabriel Alejandro Arreguín Coronado, Héctor Gil Lozano, Leonardo Rivas González, Leslie Ramos Rangel, Naoki Nishinoya González.

Además de Pablo Gómez Alvarado, Rogelio Flores Fuentes, Sebastián Cerda Puente, Sofía Nieto Carrasco y Victoria Barajas Araujo. Cada uno de ellos, con su estilo único, nos invita a contemplar el mundo desde una perspectiva diferente y a valorar la diversidad humana.

"Pintamos con el Corazón" es una experiencia que nos conmueve y nos inspira a construir una sociedad más justa e inclusiva. La exposición estará abierta al público hasta el 30 de abril de 2024 en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez, y puede ser visitada las 24 horas del día.