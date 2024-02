Pianista ofrecerá los mejores temas de rock en el auditorio “Rafael Nieto”

El pianista Daniel Munguía Pérez, se presentará en concierto acompañado de David Cossío, en la batería, Manolo Liscano en la guitarra y Lalo Fierro en el bajo, para ofrecer los mejore temas de rock, este sábado 02 de marzo a las 19:00 horas en el auditorio “Rafael Nieto”, ubicado en Álvaro Obregón No. 54. Centro Histórico. Plaza de Los Fundadores.

El pianista Daniel Munguía, nacido el día 19 de Noviembre de 1984 en la Ciudad de México, indicó que cuando tenía 6 años sus papás se fueron a vivir a la Ciudad de San Luis Potosí y a los 14 años empezó a aprender música.

cortesía Pianista Daniel Munguía

“Inicié mis estudios musicales tocando guitarra y poco después me pasé a tocar el teclado, pero más adelante mis Papás me inscribieron en la escuela de música en Difusión Cultural y ahí dure 2 años estudiando lesiones de Piano Clásico”.

“Tiempo después me dedicaba a estudiar la Carrera de Licenciado en Turismo para trabajar en Hoteles y Restaurantes, y esa carrera me ayudó para acercarme a tocar el piano para los huéspedes y fue una misión para aprender a convivir y conocer el gusto de todas las personas y la historia en general de las generaciones musicales y excelentes épocas”.

Afortunadamente es mi trabajo principal ya que es mi verdadera pasión: dar lo mejor con el piano para hacer proyectos, convivir con los clientes, tocar en excelentes presentaciones para bridar un excelente espectáculo y por ultimo crecer musicalmente presentando la mejor calidad.

¿Cuántos años tienes dedicándole profesionalmente a la Música?

18 Años de trayectoria Musical.

¿Qué es para ti la auténtica música?

La música para es una misión, una tarea y una presentación para brindar al público una satisfacción y gratificantes aplausos.

¿Consideras que SLP es semillero de Talentos?

Si, en San Luis Potosí ahí verdaderos músicos con increíble potencial y el talento es demasiado inmenso, lo único malo es que el público potosino no valora, no miden el esfuerzo que han logrado y el sueldo de la música está demasiado bajo… Es por eso que no hay mucho crecimiento por ellos.

Lo principal es que los encargados de promover el arte y la cultura, ayuden a que los músicos tengan más trabajo para que se den a conocer. Tener más comunicación para orientar a que sean más visibles, por ejemplo que se graben en programas por medio de una computadora, participar por medios de En Vivo virtualmente o en las plazas comerciales. Hacer presentaciones en teatros como Concursos, estilos de música, homenajes a grades artistas, etc.

¿Cuáles son tus metas y hasta donde quieres llegar?

Lograr increíbles conciertos, demostrar que podemos hacer un increíble trabajo y disfrutar que tenemos verdadero Don que Dios te nos dio.

¿Qué ha sido lo más complicado o difícil en tu carrera artística?

Que a veces la gente no valora el arte musical.

He logrado que la gente se acerque poco a poco a disfrutar de un vivificante concierto de piano enfocándome con artistas reconocidos que pasaron por sus historias de la infancia o sus salidas juveniles.

Vivir del arte, no es garantía pero sí es una pasión, es relajación, te sientes vivo y agradecido de la vida por tener un talento y es agradable ganar sonrisas y aplausos de las personas.

Así concluyó la entrevista con “El Sol de San Luis” el talentoso pianista Daniel Munguía.