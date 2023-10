“Muerto en vida” exposición de Moisés Emmanuel Meza

Se invita a conocer y disfrutar de la exposición “Muerto en vida” del artista plástico Moisés Emmanuel Meza López, que se encuentra las instalaciones de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ubicada en el municipio de Tamazunchale, con vigencia del 09 de octubre al 9 de noviembre de este año, entrada libre.

Esta exposición consta de 15 obras de pintura al óleo sobre lienzo, y se realiza gracias al apoyo del Gobierno del Estado, a través del Programa de Exposiciones para el Estado AIEC 2023 de la Secretaria de Cultura Estatal y la Secretaría de Cultura Federal.

Moisés Meza es Licenciado en Artes Plásticas; egresado de la Escuela Estatal de Artes Plásticas de San Luis Potosí. Incursionando en diversas áreas, pero especializándose en la obra pictórica sobre diversos materiales, plasmando retratos, paisajes entre otros temas. Obtuvo un reconocimiento en colaboración con la Embajada Real de Dinamarca en México por haber sido seleccionado dentro de la exposición de Pintura Infantil “¡Feliz Cumpleaños, Hans Christian Andersen!”, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través de la Dirección General de Vinculación Cultural y de su Programa Especial “Alas y Raíces a los Niños”.

Sobre esta exposición, su autor señala “Mi tema habla de sentimientos, anécdotas con un enfoque sociocultural hacia los estereotipos y prejuicios, pero al mismo momento quiero generar conciencia, de que de alguna forma el espectador de la obra no se sienta solo; porque alguna vez me sentí muerto, sin ganas de nada, que no veía la luz de salir de una y de otra, el arte fue lo que me hizo sentir vivo y transmitir esas vivencias escuchadas y vividas que ahora son cicatrices.”