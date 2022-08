Milenaria técnica tatuadora, Tebori

Yo no soy un artista del tatuaje, yo sólo soy simplemente un artesano”. -Horikashi Sensei de la técnica Tebori.

El tatuaje es una de las formas de expresión más populares en la sociedad, que ha trascendido en la historia de varias culturas por su simbolismo, su estética, sus colores, sus formas y figuras. Aunque con el tiempo surgieron diferentes técnicas en el tatuaje, hasta llegar a lo que hoy conocemos como el tatuaje clásico hecho con máquina, hay países que aún conservan tradiciones milenarias de este arte.

Tal es el caso de Japón, que sigue preservando y difundiendo una de las técnicas más antiguas y difíciles, la Tebori, que es un proceso totalmente manual en el que únicamente se utilizan agujas y tinta para realizar un tatuaje.

A pesar de ser una práctica muy ancestral todavía existen maestros reconocidos del tatuaje japonés tradicional que hacen Tebori, como es el caso de Horikashi Sensei, quien este fin de semana visitó por primera vez la ciudad de San Luis Potosí, en compañía de su esposa e hijo, para hacer una demostración de cómo se realiza esta técnica y transmitir parte de su cultura a través del tatuaje.

Fue en el evento “Festival de Arte y Cultura Japonés”, celebrado en Inked Touch, donde Horikashi padre e hijo, así como su aprendiz Javier Rodríguez, quien es un tatuador mexicano, compartieron con los amantes de los tatuajes y el público en general su arte, con una exposición de pinturas japonesas y realizando sesiones de tatuado a algunas personas.

En entrevista para el Sol de San Luis, Javier Rodríguez manifestó cómo ha sido su experiencia en el aprendizaje de la técnica Tebori, sobre todo a raíz de su encuentro con el maestro Horikashi, y reconoció que no ha sido un proceso sencillo, pues no sólo se trata de estudiar la forma en que se hace un tatuaje a mano, la velocidad y la fuerza que se debe aplicar, sino que también hay que educarse en la historia de Japón, su folclor, los motivos, su religión, la cultura, entre muchos otros aspectos, lo que ha sido muy pesado pero también gratificante para él.

Explicó que el Tebori es una de las técnicas más ancestrales, la cual es totalmente manual y que trascendió de los grabadores de madera.

“Cuando hablamos del kanji de Hori, que viene de la palabra Horu y que significa cavar, se hace referencia a los grabadores japoneses del periodo, quienes hacían sus impresiones tallando en maderas y con una gubia”.

Detalló que “viajando a Japón y buscando aprender más sobre la técnica Tebori, se me dio la oportunidad de vivir la experiencia, no era algo que yo me esperaba; y, después de varios viajes, y de estar buscando más y más información, fue que di con el maestro Horikashi, que es de los pocos que quedan que manejan la línea así. El maestro tiene 13 años de aprendiz del Tebori y10 años de ser independiente, es decir que tiene 23 años tatuando. Yo llevo 14 años tatuando en general, de los cuales 10 años los he invertido en viajar a Japón para estudiar su cultura, y tengo 9 años haciendo Tebori”.

Asimismo, Javier expresó que desde que conoció la técnica Tebori, quedó totalmente “atrapado” en ella, y desde entonces busca promoverla por todo México, por un lado, para perpetuar esta tradición, despertar el interés de los mexicanos sobre la cultura japonesa y “que se aprenda a respetar la estética, la armonía, los motivos y todo el contexto que hay en la gráfica japonesa tradicional”; pero también, lo que busca es lograr una fusión de las culturas de ambos países.

“El tatuaje japonés es estricto, no se pueden mezclar elementos de diferente índole, así como así, hay que conocer la historia de cada cosa para poder conjugarlos correctamente. Sin embargo, en algún momento de mi carrera, si se me permite por el maestro, me gustaría mezclar motivos prehispánicos con los fondos japoneses del tatuaje”, afirmó.

Finalmente, Javier destacó que si bien, el tatuaje en Japón ya existía desde hace mucho tiempo, anteriormente era común colocarles marcas a los criminales, en alguna parte visible del cuerpo -como la frente o el brazo- para exhibirlos ante la sociedad por los delitos que cometían; a esto se le llamaba “Irezumi”.

Posteriormente la forma de ver los tatuajes se transformó con el surgimiento de uno de los artistas más sobresalientes del grabado japonés, Utagawa Kuniyoshi, quien comenzó a dibujar guerreros para una novela llamada “Suikoden”, varios de ellos tatuados con imágenes de dragones, tigres, águilas, flores, etc., lo cual pronto cobró una gran popularidad entre la sociedad japonesa.