Lourdes Adriana Rodríguez Niño estrenó su videoclip "Confieso"

La talentosa y versatil soprano Lourdes Adriana Rodríguez Niño, mejor conocida como Addi Niño, estrenó su videoclip "Confieso", tema que, --dijo en entrevista con "El Sol de San Luis"--, lo dedicó a su abuelito, el señor, Don Roberto Niño Martínez.

La versátil soprano nos dice con lágrimas derramando sobre sus mejillas lo siguiente:

"De sabia historia y generosidad interminable, tu presencia, querido abuelito, que mejora realmente aquel lugar en el que estás ahora, sin embargo ya no estás, has dejado un profundo vacío para trascender al Cielo, no sin antes dejar una profunda huella de tu fructífera vida y de tu existencia que nos dejas como herencia y que por lo tanto debemos imitar tus virtudes".

La canción "Confieso" de Kany Garcia habla de la vulnerabilidad y fortaleza que viene con el recordar a alguien que fue fundamental en la vida de uno.

"Confieso" es mi primer video musical, es un homenaje muy especial a Don Roberto Niño Martínez, mi abuelo; amoroso y de corazón noble, dijo Addi Niño.

Este cover lo he realizado con mucho amor y va dedicado a todos los que algún día hemos tenido el corazón roto, pero en el fondo sabemos que nunca estaremos solos...

Gracias a todo el equipo que formó parte de este video; Vuela Alto Creative Estudios , Grupo CEIS Media, Alquimia ALTA Peluquería y todo el Staff presente en producción.

Así lo dijo Lourdes Adriana Rodríguez Niño de 33 años, quien es intérprete de varios géneros musicales, pero es experta en interpretar música regional con elevado alcance de voz, en la que es especialista.

Enhorabuena!!.

Muchas felicidades Addi Niño.