“Cien Años de Autonomía” obra literaria de la UASLP

Con la recopilación de testimonios pasados y presentes, el libro “Cien Años de Autonomía” busca quedar en la memoria y servir de recuerdo palpable de los que han sido, son y serán parte de la comunidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), así lo manifestó la Dra. Gabriela Torres Montero, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (FCSyH) e integrante del equipo de la coordinación editorial del texto.

Apuntó que este material inédito será presentado -en el marco de la celebración del Centenario de la Autonomía de la máxima casa de estudios-, el próximo viernes 20 de enero de 2023 a las 12:00 horas en el Centro Cultural Universitario Caja Real en la capital potosina, por lo que se extiende una invitación al público en general para que asista y conozca a detalle la obra.

En entrevista, la doctora Torres Montero consideró que se trata de un libro conmemorativo y hermoso, con dos riquezas importantes como lo son las imágenes históricas y actuales, así como el diálogo pasado-presente, logrado con testimonios de quienes han integrado la comunidad universitaria a lo largo de 100 años.

“Habrá información de Rafael Nieto, el ex gobernador que promovió el establecimiento de la Universidad Autónoma, así como testimonios de ex rectores, del rector de la UNAM, personas que han obtenido el doctorado Honoris Causa por parte de la UASLP, pero también profesoras, profesores, investigadoras, investigadores, estudiantes actuales. Esa riqueza permite que se quede plasmado no solamente cómo se veía antes la institución sino cómo se ve ahora y que, en un futuro, que es uno de los objetivos de la publicación, las generaciones conozcan cómo se ha vivido en la universidad”, señaló.

Indicó que el tiraje es limitado por ser un trabajo de colección. Posterior a su presentación estará a la venta en la Librería Universitaria y en la tienda Unimanía, por lo que invitó a la comunidad universitaria a adquirir este testigo de lo que fue y es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

La obra fue desarrollada por un equipo de trabajo encabezado por la Lic. Cynthia Valle Meade, titular de la Secretaría de Difusión Cultural, con diseño editorial a cargo del LDG Octavio Alberto Alonso López y con fotografías en blanco y negro de Alejandro Espiricueta Bravo, Daniel Díaz de León y Mayra Cantú.