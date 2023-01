Entrevista exclusiva con el maestro Alfredo Ibarra

Patrimonio intangible de la humanidad, que eleva el espíritu humano con la música apoteósica que sin duda alguna hará vibrar el Centro Cultural Universitario Bicentenario (CCU200)

Se torna una metáfora viviente de gran goce estético que promueve la paz que tanto anhelamos

“Para mí es un privilegio que en el marco del centenario de la Autonomía de la Máxima Casa de Estudios Potosina, interprete la Orquesta Sinfónica Universitaria (OSU) la Novena Sinfonía de Beethoven, la cual es una obra cumbre de máximo ingenio del intelecto humano, patrimonio intangible de la humanidad, que eleva el espíritu humano con la música apoteósica que sin duda alguna hará vibrar el Centro Cultural Universitario Bicentenario (CCU200).

“El trabajar arduamente con mis colegas músicos es una gran satisfacción para mí, me hace completamente feliz, porque me apasiona la música y de manera especial la Novena Sinfonía la considero una metáfora viviente, suma de grandes esfuerzos, que redundará en una gran goce estético, la cual desde luego es todo un reto interpretar, no es nada fácil, pues requiere un gran soporte técnico, vocal, académico, disciplina, arte, entrega, constancia, disposición, compromiso de todos para hacer bien lo que se debe hacer, es lo mejor que puede haber musicalmente hablando: La Novena Sinfonía de Beethoven, de ahí que yo elegí esta magnánima y apoteósica obra para celebrar los 100 de la autonomía de la UASLP”.

Así lo señaló en entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis” el Maestro Alfredo Ibarra, Director General y Artístico de la Orquesta Sinfónica Universitaria, quien dijo que el concierto será completamente libre, para que acuda el público en general a disfrutarla de inicio a fin, pues es una obra emblemática que nos enfoca y nos acerca a la paz, la cual cumple 199 años de haber sido estrenada. En 1824 se escuchó por vez primera.

Cortesía | Maestro Alfredo Ibarra

Recordó que se interpretó el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven al caer el muro de Berlín, y que ahora es Patrimonio Cultural de la UNESCO, considerada titánica, colosal, de gran relevancia musical, artística y cultural.

Incluso en Europa y de manera especial en Japón, se toca para promover la paz y cuando hay estabilidad, júbilo, gozo, alegría, por tener paz en determinado lugar o nación.

La Orquesta Sinfónica Universitaria es dirigida por el Maestro Alfredo Ibarra desde hace 9 años, cuenta con más de 70 integrantes. Este Martes 10 de Enero, compartirá el CCU200 con 60 integrantes del Coro “Oralia Domínguez”, y cuatro solistas destacados, ente ellos la talentosa, reconocida y versátil soprano Liliana del Conde.

“La Novena Sinfonía de Beethoven tendrá una duración de 78 minutos, mientras que la composición del Maestro Eduardo Angulo, con el tema inédito, compuesto especialmente para celebrar este centenario, “Siempre Autónoma” tendrá una duración de 7 minutos”.

Me hace feliz en plenitud interpretar esta obra emblemática de Ludwig Van Beethoven.