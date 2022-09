Lang Lang inspira a las nuevas generaciones

Lang Lang es un artista que ha rebasado las fronteras de la música clásica y que ha llegado con esta a las más altas esferas de la cultura popular.

Además de haber vendido millones de discos en todo el mundo y de encabezar en múltiples ocasiones las listas de éxitos de música clásica, el artista de origen chino ha sido nombrado como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time, además de que ha actuado para líderes globales como Barack Obama, el Papa Francisco y la Reina Isabel II.

Pero más allá de la cantidad abrumadora de logros y de formas en que ha llegado a grandes audiencias, él sigue enfocado en sus dos principales proyectos, que son llevar la música clásica a todos los rincones y apoyar de múltiples formas a los niños.

Es por ello que aceptó colaborar en la celebración de los 100 años de The Walt Disney Company, produciendo un álbum titulado The Disney Book, cuyo cancionero lleva precisamente a los terrenos de la mal llamada “música culta”.





El álbum, que se lanzó hace unos días en el sello Deutsche Grammophon en colaboración con Disney Music Group, y que acaba de ver la luz en múltiples formatos físicos y digitales, presenta nuevas versiones de algunas de las melodías más famosas de la historia de Disney, desde Pinocho y Frozen hasta Encanto y Coco.

Así, Lang Lang recorre la historia de la música de las películas de Disney desde la década de 1920 hasta la actualidad, mientras comparte un viaje completamente personal, como cuenta en exclusiva para El Sol de México:

“Es un placer ser parte de este gran proyecto, porque siempre me encantó la música de Disney, y llevar ahora esas canciones al terreno de la música clásica es algo increíble, porque es como hacer que Chopin, Debussy o Rachmaninoff se encuentren con el mundo de la animación.

“Espero que las personas de todas las edades disfruten de esta grabación y que experimenten la alegría que todos sentimos la primera vez que vimos una película de Disney”, cuenta el artista, quien recuerda haber visitado por primera vez el parque de diversiones Tokyo Disneyland a los 13 años y haber escuchado ahí por primera vez “It’s a Small World”, una melodía que se quedó con él durante todo ese día, y durante mucho tiempo después.

Y en efecto, una de las características de esta grabación, es que está pensada para llegar a un público muy amplio:

“Sí, porque abarca todo tipo de temáticas y de todos los lugares. Por ejemplo, está una canción de Coco, que es de México, una de Encanto, de Colombia y otra de Mulán, de China… Además de éxitos de cintas como Blancanieves, Mary Poppins, Beauty and the Beast, The Lion King, Tarzan o The Jungle Book… Son ejercicios en los que pudimos hacer varias cosas, como incluir solos de piano e invitar a distintos cantantes para que colaboraran en varias de las piezas”.





El piano antes que todo

Sin embargo, el músico enfatiza que en la primera línea de su interés cuando realizó estos trabajos siempre se encontró el piano:

“No queríamos hacer una música de fondo para solo tomar la melodía y luego acompañar eso… No, queríamos un trabajo de piano real”.

Aunque Lang Lang ya conocía la mayoría de estos temas, admite que hubo algunos temas con los que no estaba plenamente familiarizado, por lo que de alguna manera constituyeron una sorpresa para él, especialmente “Rainbow connection”, de Los Muppets, y “Feed The Birds”, de Mary Poppins:

“Redescubrir esta música fue realmente increíble. De verdad, estaba abrumado por lo maravilloso que eran algunos de estos temas”.

De la larga lista de estrellas que lo acompañan en esta grabación, destacan Guo Gan, Miloš, Andrea Bocelli, la Royal Philharmonic Orchestra y el reciente multiganador del Grammy Jon Batiste, el músico pudo realizar las grabaciones en la misma habitación con todos ellos, a excepción de Andrea Bocelli, con el que no le fue posible reunirse.

Antes de esta producción, el pianista lanzó otro material titulado Goldberg Variations, con música de Johann Sebastian Bach, algo que representó para él un logro particular:

“Eso fue lo que llamaría el Everest de la música de piano, porque es la pieza más desafiante que he tocado… Es una pieza barroca que me encanta y que ahora que estoy dando recitales por todo el mundo también me gusta interpretar”.









Estrella de la música clásica

No deja de ser irónico que Lang Lang sea una figura tan mediática, a pesar de que ejecuta un estilo musical que no es el más popular en el mundo.

Él se limita a decir que la música clásica lo es todo para él, porque fue la que cambió su vida:

“Y mira, soy chino. No soy de un país que se caracterice por su música clásica… Pero esta música me tocó en lo más profundo y por eso ahora me siento afortunado de estar en una posición en la que tengo la aprobación y en la que puedo inspirar a todos en el mundo”.

Y aunque sabemos que Lang Lang es un líder y un modelo a seguir para muchos artistas y aficionados alrededor del mundo, él también tiene a sus héroes musicales.

“En el pasado mi ídolo era Bernstein, pero creo que actualmente sería Luciano Pavarotti… Y es que ambos tienen esta increíble capacidad para crear música muy bella, además de la forma en que cuentan una historia, de manera que todos la puedan entenderla. Porque por ejemplo, cuando suena Pavarotti todos entienden lo que está haciendo… No necesitas saber Opera. Eso es lo que los hace grandes y eso es lo que yo intento hacer en el piano… Pero sólo piensa en esto: ¡Pavarotti hizo que los cantantes de ópera fueran sexys! ¿Te imaginas? Y obviamente no me refiero a su apariencia sino a sus talentos.





También le gustan el pop y el rap

Llama la atención la cantidad de proyectos musicales y de colaboraciones en las que se involucra el artista, dejando a su paso una lista enorme de grabaciones que lo han convertido en un embajador mundial de la música clásica, aunque revela que esta no es la única música que disfruta.

También se dice admirador de artistas pop como Alicia Keys y Coldplay, con los cuales ha tenido la oportunidad de colaborar, e incluso de estilos como el rap y el rock, aunque en esta última categoría aclara que prefiere aquellas propuestas que no sean muy ruidosas.

Le recordamos que hace unos años tocó con Metallica en una entrega de premios, y dice que los considera músicos geniales y legendarios, pero que él personalmente prefiere música que tenga mucha energía pero que no sea demasiado ruidosa.





Su compromiso con la educación musical

En The Disney Book, al igual que en su disco de 2019 Piano Book, Lang Lang ve una plataforma para alentar a los jóvenes músicos a explorar la música clásica.

Aunque también es conocido por su compromiso con las causas benéficas, sobre todo a través de las fundaciones Lang Lang International Music y Keys of Inspiration, además de que ha sido Embajador de Buena Voluntad de la UNICEF y Mensajero de la Paz de la ONU, lo que le ha permitido inspirar a millones de niños a aprender a tocar el piano, y es que, como ha dicho en varias ocasiones, “La música mejora la vida: cura, une, inspira y nos hace mejores personas”.

“Lo que yo quería lograr con todo esto es que los niños tocaran y que lo hicieran con felicidad, porque a veces están rodeados de mucha agresividad. Yo no quería que le tuvieran miedo a la música clásica, ni que sintieran que es aburrida… Pero la idea siempre ha sido atraer a los niños, especialmente a los más desfavorecidos, para que aprendan música y que, con suerte, esta les cambie la vida”.

Recientemente el artista comenzó en el Hollywood Bowl su gira de promoción de este disco, la cual continuará en otros recintos internacionales como el Royal Albert Hall de Londres, donde se presentará el 24 de octubre de 2022. Y no descarta regresar a México, otro país del que dice tener los mejores recuerdos.

