La Soprano potosina Addi Niño en entrevista exclusiva con "El Sol de San Luis"

Nos platica sobre su gran pasión por la música y el canto, así como sus grandes ilusiones, retos y metas que se propondrá para este 2024

La música regional mexicana, su gran pasión, afirma la cantante con alegría contagiante

San Luis Potosí es semillero de grandes talentos, no hay duda alguna, dice la talentosa y bella soprano

En entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis”, Lourdes Adriana Rodríguez Niño, mejor conocida en el ámbito artístico musical como Addi Niño, nacida un 29 de septiembre de 1990, nos dice que es originaria de la capital potosina, el día de San Miguel Arcángel, por lo que lo primero que le agradece a Dios es el don de la vida y desde luego los talentos innatos que de los que la ha dotado, y la firme voluntad para lograr con esfuerzo, disciplina, trabajo, preparación constante y perseverante para alcanzar lo que se propone, como es el poder vivir del arte, lo cual no es nada fácil.

Con un estilo siempre fino pero a la vez sencillo, educado, amable, abierto y dispuesta a dar a conocer su talento, su gran pasión por la música y sobre todo por tener entre sus principales objetivos, trascender fronteras en el ámbito artístico, dijo que quiere consolidarse como cantante de la música regional mexicana, la cual le apasiona profundamente, de ahí que por eso decidió estudiar música a nivel profesional para no ser ninguna improvisada en este arte, y sí luchar por sobresalir en todos los aspectos de su vida, dejando un huella con el paso de los años de su talento y profesionalismo.

Cortesía | Soprano Addi Niño

Llena de contento y con una sonrisa “de oreja o oreja” que la caracteriza, tuvo un acercamiento directo con “El Sol de San Luis”, para darse a conocer, llegar a más público y sobre todo, decirle a nuestras autoridades culturales tanto municipales, como estatales y federales que aquí está ella para cantarles lo que quieran "en el foro y tono que quieran".

Con la evidente alegría inherente en ella, e incontenible contento, la hermosa Addi Niño, contesta a nuestras preguntas, con un brillo natural en sus ojos, deseosa de responder con amabilidad y claridad nuestras preguntas.

¿A qué edad empezó tu gusto, inquietud o pasión por la música?

Desde los 7 años, pero lo hice notar a los 12 años cuando entré a la secundaria y me inscribí al coro de la escuela, posteriormente en la preparatoria y continúe con mi pasión estudiando en la Escuela Estatal de Música. Desde que recuerdo, la música ha sido siempre mi fuente de inspiración para transmitir al público mi gusto por diferentes estilos musicales.

Cortesía | Soprano Addi Niño

¿Cuántos años tienes dedicándote profesionalmente a la música?

Tengo 13 años de experiencia ya que también tengo la Licenciatura en Educación musical, soy maestra de música en el área de preescolar. Y cantando frente a los escenarios tengo aproximadamente 7 años.

¿Qué es para ti la auténtica música?

Creo que toda la música tiene su público, su enfoque y hay para todos los gustos. Para mí, es aquella que expresa los valores y creencias culturales del artista, se podría considerar así, porque expresa algo valioso para cada persona.

¿Consideras que San Luis Potosí es semillero de talentos? Si es así ¿Qué les falta para destacar o sobresalir en el ámbito musical, cultural y artístico?

Si es semillero, en lo personal, he dado cinco conciertos en diferentes recintos de la ciudad como el Museo del Virreinato, Museo Francisco Cossío, Teatro del IMSS, Teatro de “La Paz” (de manera virtual durante la pandemia del Covid-19 ), Museo Nacional de la Máscara, entre otros, y siempre he recibido el apoyo incondicional para llevar a cabo el evento.

¿Qué te gustaría pedirle a nuestras autoridades municipales, estatales y federales para que apoyen a talentos potosinos como tú, que quieren promoverse como artistas y trascender fronteras incluso a nivel internacional?.

Quizás difusión en eventos sociales o privados que representen la música regional mexicana, invitar a músicos en vivo y presentarse en diferentes escenarios para dar a conocer el talento potosino hasta el más recóndito lugar del mundo (en lo personal es la música que más me gusta cantar).

Cortesía | Soprano Addi Niño

Sobre su trayectoria artística la soprano Addi Niño nos cuenta:

"Soy cantante orgullosamente potosina, egresada de la Escuela Estatal de Música de SLP, en el 2011. Ha pertenecido a diferentes grupos y colectivos artísticos donde desarrolló sus habilidades de canto, como el Coro de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP), bajo la siempre acertada dirección del Maestro José Miramontes Zapata, “Itzamá”, coro “Vuela Alto”, “Platicanto”, programa en redes sociales, entre otros.

En 2022 tuvo su primer concierto como solista en el Museo del Virreinato con el mariachi de Gobierno del Estado “Mi gusto es” con el Mariachi de Gobierno del Estado.

Ante la buena respuesta y cariño del público, ofreció otros 3 conciertos a lo largo del presente año “Sabor a mi” “Vivo por ella” “Acá entre nos” y “La incondicional” “Tributo a Luis Miguel”, aprobados por la Secretaría de Cultura de SLP.

Cortesía | Soprano Addi Niño

En 2023 graba su primer disco “Confieso” que contiene covers, como “El color de tus ojos” “Mi buen corazón” “Popurrí tequilero” y su más grande éxito en eventos particulares “Aires del Mayab”.

Finalmente, la talentosa Soprano Addi Niño dijo:

"Mi meta, es llegar a muchos corazones por medio de mi voz, inspirar a nuevos talentos potosinos, para que no dejen de luchar por sus sueños, y sobre todo que crean siempre en sí mismos, con una autoestima alta, valorándose ellos mismos, porque sólo así se cumplen los sueños".

"Cuando una puerta se cierra no hay que asustarse, porque se abre otra. No se concentren en una puerta, busquen tocar otra y otra puerta, no hay que darnos por vencidos".

Concluyó dejando esta reflexión a los nuevos talentos potosinos que se inician en cualquiera de las Bellas Artes la hermosa cantante de sueños muy altos y de espíritu noble, que entre sus principales objetivos está el seguir difundiendo, promoviendo y enriqueciendo la música regional mexicana.