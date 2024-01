La guerra en Israel trajo a la artista Diana Batres de vuelta a SLP

La talentosa artista circense Diana Batres habla en exclusiva con "El Sol de San Luis". Su gira por Egipto fue de lo más destacable, aunque por la guerra entre Israel y Palestina tuvo que regresar

En entrevista exclusiva con "El Sol de San Luis", la artista circense Diana Batres, orgullosamente potosina, platicó sobre los grandes logros que ha acumulado en sus más de siete décadas de trayectoria artística a nivel local, nacional e internacional.

Cortesía | Diana Batres

"Como artista circense el año 2023 fue un año muy fructífero y lleno de trabajo, además de los innumerables shows en diferentes eventos públicos y privados, festivales y ferias a lo largo y ancho de la República Mexicana; las funciones y eventos con el mejor circo de México “El Único y Original Circo Atayde Hermanos”, y los diferentes talleres de Danza Aérea que impartí en lugares como Morelia, CDMX, Xalapa, Aguascalientes, Guanajuato, etcétera”.

La disciplinada y talentosa artista hizo un recuento, entre el que destacó su participación “en el conocido programa de televisión “¿Quién es el Bueno?” en esta ocasión junto a personalidades como Adal Ramones, Gaby Platas, Mauricio Castillo y conducido por Facundo, en el cual participé con mi acto de fuerza dental y le dio gran proyección a mi trabajo".

También destacó sus intervenciones “como juez de competencias nacionales de aéreos, entre ellas el “Concurso Grandes” donde fui juez de las categorías de danza aérea , danza jazz e impartí la máster class de tela aérea".

Cortesía | Diana Batres

"Y por último”, continuó, “mi gira por el maravilloso país de Egipto la cual se llevó a cabo durante los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2023”.

Consideró que esos fueron “4 de los meses más mágicos de mi vida, en ésta gira con la Compañía Eventoh EM trabajé en el “Mexican Circus” como Ring Máster (presentadora) y con mi acto de fuerza capilar y tuvimos la oportunidad de visitar las ciudades de Alamein, El Cairo, Giza y la hermosa Alejandría, donde brindábamos show (dependiendo del día) de 2 a 3 funciones diarias las cuales el público egipcio siempre recibió con aplausos y asombro”.

Además, recordó, “fuera de la carpa tuve la oportunidad de conocer e integrarme con la sociedad egipcia y me sorprendió mucho que la mayoría de las dueñas o directoras de los estudios de danza aérea allá me conocían por redes sociales y me invitaron a dar talleres y clases intensivas en sus estudios en El Cairo y Giza, así que fuí doblemente bendecida al poder desempeñarme, no sólo como artista si no también como maestra en ése país y hacer muchas amistades las cuales llevo aún en mi corazón".

"También durante mi estadía allá fui invitada especial de la Embajada Mexicana en Egipto para celebrar la Independencia de México y oír el Himno Nacional, música de mariachi, Juan Gabriel, etc. así como ver toda la embajada decorada de verde, blanco, rojo y banderas mexicanas hizo que literal se me pusiera la piel “chinita”.

Cortesía | Diana Batres

Dicha gira, lamentó, “terminó repentinamente debido a la guerra entre Israel y Palestina ya que siendo frontera con los países en conflicto temíamos que la situación se tornara más complicada, así que por mayoría se tomó la decisión de regresar y dar por terminada la gira antes de tiempo pero aún así fue de las mejores experiencias que he tenido".

"Ahora 2024 está lleno de proyectos, sueños y mucho trabajo. Mi escuela Vértika "Centro de entrenamiento" cumple 10 años de antigüedad siendo la primera escuela de artes circenses en San Luis y festejaremos con diferentes eventos durante todo el año, además estoy contratada para hacer los shows de celebración de las fiestas patrias de Perú y tendré una pequeña gira de 2 meses en aquel país haciendo mis actos de cadenas aéreas y capilar. Volveré a desempeñarme como juez del “Concurso Grandes” en Aguascalientes y Querétaro, y sé que será un año lleno de trabajo, satisfacción , felicidad pero sobre todo: mucho CIRCO.