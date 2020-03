Intercambio musical EUA y México

Del 15 al 17 marzo, San Luis Potosí recibirá la visita del trío estadounidense Seth Glier con apoyo del programa “American Music Abroad”, diseñado para comunicar las ricas contribuciones musicales de Estados Unidos, ya que fomenta la comunicación intercultural y la conexión con el público.

La visita de Seth Glier Trio a San Luis en este programa musical tiene como objetivo crear vías de comunicación a través de la cultura y exponer a las nuevas audiencias, especialmente a los jóvenes, a una variedad de géneros musicales de los Estados Unidos.

Presentará su nueva música incluidas sus dos últimas canciones "If It Wasn't For You" y "Stages", ambas lanzadas en 2020, su presentación será parte del Festival de Música Libre de San Luis Potosí coordinado por el Centro de las Artes (CEART).

Seth Glier, nominado al Grammy, es cantante, compositor, productor y multi instrumentista. Su catálogo de trabajo a menudo se basa en la música tradicional, la instrumentación experimental y las atmósferas cambiantes que resultan en historias conmovedoras e inteligentes.

Con cinco álbumes, cinco Independent Music Awards e incluso una gira internacional patrocinada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Glier también ha tocado con una lista diversa de artistas. Actualmente está de gira presentando nueva música, incluidas sus dos últimas canciones "If It Wasn't For You" y "Stages", ambas lanzadas en 2020.

Durante su estancia en San Luis Potosí, el trío compuesto por los artistas Seth Glier, Rachel Coats y Kelly Halloran tendrán varias actividades, el domingo 15 de marzo ofrecerán un concierto en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma, mas tarde se presentarán en el Centro de las Artes y el martes 17 darán un taller dirigido a jóvenes.