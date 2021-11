“Háblame de San Luis”, exposición de pintura digital

Se exhibirá la exposición “Háblame de San Luis” en el Mezanine del Teatro de la Paz.

La muestra puede visitarse a partir de éste martes 30 de noviembre a las 19:00 horas, y permanecerá vigente hasta el 25 de febrero de 2022.

Esta exposición compuesta por 23 piezas creadas por Nadia Samarina, desde dispositivos electrónicos, como celulares y tabletas, se realiza a través de la Dirección de Fomento Artístico de la Secretaría de Cultura, con apoyo del Gobierno del Estado.

Nadia Samarina nació en Rusia, en la ciudad Vladimir. Actualmente vive en San Luis Potosí. Es arquitecta, diseñadora gráfica, pintora, ilustradora, maestra del Centro Universitario de las Artes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (CUART UASLP), fundadora y administradora del grupo “Urban Sketchers San Luis Potosí”. Algunas de sus obras pertenecen a colecciones particulares en Rusia, México, Israel, Estados Unidos, Alemania, Francia.

La misma autora comenta que “empecé a dedicarme a la pintura digital desde que llegó el virus de Covid. Un buen día nos avisaron que todas las clases presenciales se cancelaban y los profesores teníamos que encontrar algún modo alternativo a distancia para seguir con nuestras clases. Mi curso era ‘Sketching urbano’ y como que no era claro impartir esta materia sin ejercicios prácticos. Además, no todos los estudiantes tienen oportunidad para pintar en sus casas, pues no tienen suficiente espacio, materiales y herramientas. Entonces, se me vino a la mente la idea de que el celular podría servirnos como herramienta para el dibujo.”

El evento de inauguración y la exposición no tienen ningún costo.