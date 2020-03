Excelente respuesta a eventos culturales por Día Internacional de la Mujer

A propósito del Día Internacional de la Mujer la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, a través de sus diversas instancias, llevó a cabo diversas actividades culturales para mostrar la importancia de la mujer en este campo.

Se inauguró la exposición “El eterno femenino” en el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona., la exposición de “Artistas: Mujeres presentes a lo largo de 50 años en el Museo Francisco Cossío" y en el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea se inauguró “Musas y creadoras”, exposición colectiva/mujeres potosinas.

El Centro Cultural de la Huasteca Potosina y el Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles, llevaron a cabo la presentación del libro “Derribando muros” dentro del programa LiberArte, en el Centro Penitenciario de Ciudad Valles y este 10 de marzo, en el Centro de Estudios Juventud y Patriotismo, en Ciudad Valles, entrada libre.

En el Museo Leonora Carrington Xilitla, se impartió la conferencia “Día Internacional de la Mujer” a cargo de Elvira Vigiano Guerra y Norma Don Juan (CONAMI-CDMX).

En la Cineteca Alameda se lleva a cabo el ciclo “Cine hecho por mujeres” con las funciones del Miércoles 11, Toni Erdman, de Maren Ade, Alemania, a las 17:15 y 20:15 h; jueves 12, We need to talk about Kevin, (Tenemos que hablar de Kevin), de Lynne Ramsey, Reino Unido, 16:20, 18:20 y 20:20 h; viernes 13, Lady Bird, de Greta Gerwig, USA, a las 16:30, 18:20 y 20:10 h; sábado 14, Zama, de Lucrecia Martel, Argentina, a las 16:00, 18:10 y 20:15 h.

En el Museo Leonora Carrington Xilitla, se impartió la conferencia “Día Internacional de la Mujer” a cargo de Elvira Vigiano Guerra y Norma Don Juan (CONAMI-CDMX).

En el Museo Leonora Carrington Xilitla, se impartió la conferencia “Día Internacional de la Mujer” a cargo de Elvira Vigiano Guerra y Norma Don Juan (CONAMI-CDMX)