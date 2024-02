Este domingo concierto de piano a cuatro manos en el Museo Francisco Cossío

Un concierto de piano a cuatro manos con Malkut Zavala y José María Espinoza se ofrecerá este domingo 18 de febrero, en punto de las 12:30 horas, en el Museo Francisco Cossío, con entrada libre, es el que no puede perderse.

La pianista Malkuth Zavala en entrevista exclusiva con "El Sol de San Luis", nos dijo que es un concierto que podrán disfrutar todas las familias potosinas y que no pueden perderse porque ofrecerán famosas interpretaciones que seguramente encantarán al público melómano amante de la música clásica.

Dijo que en este concierto podremos deleitarnos con el talento y pasión de ambos artistas donde tocarán piezas tales como: Concierto de Brandemburgo No. 3 en Sol mayor BWV 1048 – J.S.Bach, arr. Max Reger, Allegro con spirito – Adagio - Allegro, Seis piezas románticas Op. 55 – C. Chaminade, Danza Húngara No. 1 en sol menor – J. Brahms, El Moldava – B. Smetana, entre otros.

Nos recordó la Pianista Malkuth Zavala Díaz de León que es egresada de la Escuela Estatal de Música, participó en el Encuentro Nacional de Orquestas Juveniles en Palacio de Bellas Artes, 1999. Obtuvo el primer lugar en el Concurso Estatal para piano Julián Carrillo 2001. Como solista ha participado con la Orquesta Sinfónica Juvenil de México, interpretando el Concierto para Piano y Orquesta en Re mayor de Haydn en el auditorio del Conjunto Cultural Ollín Yoliztli. Actualmente, labora como pianista de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP).

Cortesía / Pianista Malkuth Zavala

Y como docente en la Escuela Estatal de Iniciación Musical Julián Carrillo, así como en la Escuela Estatal de Música, y en la Escuela Estatal de Danza.

Mientras que el artista José María Espinoza, nos dijo que comenzó sus estudios musicales en Rioverde, San Luis Potosí. Es graduado en la Escuela Estatal de Iniciación Musical Julián Carrillo. Como solista se ha presentado con la Camerata de San Luis Potosí, la Orquesta Sinfónica Universitaria de la UASLP y la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP). También se ha graduado con honores del Chicago College of Performing Arts de la Roosevelt University.

En 2022 completó la maestría en ejecución en la Hochschule für Musik Karlsruhe. Desde mediados de 2023 es docente en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Le recordamos que esté concierto será este domingo 18 de febrero a las 12:30 horas, con entrada libre.