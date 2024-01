El director de orquesta Homar Sánchez habla en exclusiva con “El Sol de San Luis”

“El silencio. Levanto las manos. Inicia una profunda respiración entre todos que nos sincroniza. El silencio ya no es más. Nace la magia, nace la música y con ella la euforia más profunda. El coro canta, la orquesta toca.”

Homar Sánchez Díaz nació en diciembre de 1990 en la ciudad de San Luis Potosí. Es director del coro potosino “Vuela Alto” y de diversos proyectos orquestales y vocales de alcance internacional. En entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis”, nos plática sobre su trayectoria en el mundo de la música y los retos de ejercerla en nuestra sociedad.

cortesía Director Homar Sánchez

“Desde los 7 años empecé a cantar en coros. mis padres y maestros notaron que tenía aptitudes musicales, y a mí me encantaba. Formé parte del coro de la Orquesta Sinfónica con el maestro José Miramontes Zapata, y con el maestro Marco Ugalde en el coro Staccato de la UNAM, con el que he viajado por todo el mundo cantando. Pronto me di cuenta de que lo mío no era solo cantar, siempre quise crear, siempre quise estar al frente y dirigir, así que inicié el proyecto Vuela Alto.”

Su coro “Vuela Alto”, es desde 2014 uno de los grupos artísticos del Estado con mayor proyección por sus conciertos y videos en redes. En el año 2021 se convirtieron en el primer coro mexicano en ganar el Oro en los Juegos Mundiales de Coros en Bélgica, participando en la categoría de coros virtuales. Hoy en día el coro está formado por 30 cantantes y se presentan con regularidad en escenarios en todo el país.

cortesía Director Homar Sánchez

También se adentró en el mundo de la escritura musical y la composición, ganando el “Galardón 20 de noviembre” en 2021 con su obra “De Profundis”, cuenta con más de 700 arreglos que hoy en día son interpretados por coros y orquestas de todo el mundo. En conjunto con SOMA Studios y Petrov Productions, ha trabajado en la realización y dirección de conciertos de rock sinfónico, entre los que se incluyen Pink Floyd Sinfónico, Soda Stereo sinfónico, Kiss Sinfónico, 80’s sinfónico y recientemente Coldplay sinfónico.

Como miembro de Staccato tiene galardones en concursos y festivales en Alemania, Polonia, España, Francia, Italia, Países Bajos y Bélgica. Tuvo la oportunidad de dirigir su arreglo de “La Bamba” en la renombrada Stiftskirche en Stuttgart y en la universidad Humboldt de Berlín, Alemania.

cortesía Director Homar Sánchez

“La labor del director va más allá de dar tiempos y entradas, en un país con carencias estructurales en la cultura tenemos que fungir como promotores, arreglistas, agentes de marketing, preparador vocal, bibliotecario, psicólogo y hasta el final hacer la música. Creo que la parte más valiosa del proceso es la mentoría, la formación de talentos y sacar lo mejor de las personas. Y, por supuesto, el buscar inspirar al público que por él se hace todo. Un director tiene una labor casi metafísica que requiere conectarse con el pasado, con la partitura y con la época.Con el presente en el escenario, y anticipar el futuro, la trascendencia de las notas.”

Actualmente Homar continúa con su labor de promoción del arte, además está al frente del taller de canto en el Tecnológico de Monterrey campus SLPy se encuentra en su proceso de titulación como compositor con la West London University en Inglaterra.