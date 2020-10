Edgar Jáuregui, talentoso artista plástico y urbano

Este año participó junto a su crew (grupo) "Los 2x2" , Brum y Sowe liderado por Edgar, en un mural en el distribuidor Juárez en homenaje a los fallecidos del sector salud pintando todo un pilar tanto parte frontal y por la parte de atrás, en tan sólo cuatro días de arduo trabajo

"Al momento de tomar una brocha y aerosol, me siento más vivo y me dejo llevar con el muro lo contemplo y disfruto mucho, también el contacto con la gente me llena de buena vibra por los comentarios y experiencias que transporta cada mural;sin duda disfruto más el proceso que el resultado final" nos comparte el artista su sentir al iniciar un proyecto.

Cortesía | @juez_jauregui

Edgar Jáuregui es un artista plástico y urbano del Estado de San Luis Potosí . Su formación en la pintura comienza desde la secundaria a la edad de 15 años cuando se involucra en el movimiento del graffiti ilegal; a partir de ahí comenzó aprender el uso del aerosol el cual fue mejorando con la práctica en el vandalismo. De ahí siguió practicando el graffiti y trabajando en decoraciones de negocios comerciales como: restaurantes estéticas y casas particulares, "cuando salí de la prepa y después de un año dedicándome a la decoración entré a la Escuela Estatal de Artes Plásticas (2013-2017) y me gradué en la carrera lo que me hizo complementar la plástica con el graffiti que era mi técnica madre" comentó el artista.

Cortesía | @juez_jauregui

En el proceso de la escuela contó con la oportunidad junto a otros compañeros en intervenir en dos ocasiones el panóptico del Centro de las Artes de San Luis Potosí (Ceart), la primera fue para el aniversario del mismo recinto en 2016 llamado "La Dolorosa" en colaboración con "Dasket" en ese mismo año participó en el segundo Congreso Internacional "Sathya Sai" de educación y valores en 2017 nuevamente lo invitan a intervenir el panóptico en el marco del día internacional de la Tierra, junto a los artistas Brake y Manuel Ortiz y la semana del estudiante en ese mismo año participó en la exposición "Paráfrasis" en Plaza Citadella y en la Universidad Autónoma de San Luis (Uaslp) en la carrera en gestión documental y archivista de la FCI a través de la maestría en museografía llamada una mirada al arte potosino en 2018 ganó el primer lugar del concurso estatal de mural llamado "México de escribe con M de Montaña" con el mural "Alma Huichol".

Con ese mismo mural participó en la etapa nacional dónde ganó un segundo lugar merecedor de la oportunidad de pintar en el primer Museo de Arte Urbano de México en Gómez Morín ahora llamado MUJAM. conociendo y pintando a lado de grandes artistas como Curiot Mantra, Paola Delfín, Tmuz Smith entre otros.

Cortesía | @juez_jauregui

En ese mismo año estuvo como invitado al primer encuentro internacional de muralismo en el Estado de México en la Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río .

En 2019 lo vuelven a invitar al segundo encuentro internacional de muralismo en ese mismo año participó junto a la artista Alejandra Montelongo en el festival detrás de los muros donde pasamos dos etapas y fuimos finalistas en el primer mural llamado Alebrijes y el segundo Olip Olip (el río en náhuatl).

Este año participó junto a su crew (grupo) "Los 2x2" , Brum y Sowe liderado por Edgar, en un mural en el distribuidor Juárez en homenaje a los fallecidos del sector salud pintando todo un pilar tanto parte frontal y por la parte de atrás, en tan sólo cuatro días.

Cortesía | @juez_jauregui

En ese mismo mes participó en la exposición neomuralismo SLP junto a varios colegas en el Museo de Arte Contemporáneo, (Mac) .

"En mi obra trato siempre de mezclar la naturaleza con la figura humana en un igual tocando temas espirituales y emocionales a lo que llamó la serie transparencia de la vida . Una serie de murales pinturas al óleo grabados y esculturas la cual expondré el siguiente año" enfatizó el joven virtuoso.

Sigue su trabajo en Instagram: @juez_jauregui