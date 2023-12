“Dinosaurios entre nosotros”; dónde, cuándo y a qué hora ver esta exposición en SLP

A partir del 01 diciembre con un horario de martes a viernes de 9:00 a 17:00 y sábados y domingos de 11:00 a 17:00 horas, puede viajar en el tiempo, regresando a miles o millones de años atrás, a un mundo completamente diferente al que conocemos hoy en día. Se encontrará en un viaje prehistórico, rodeado de criaturas extraordinarias que han dominado la tierra durante eras.

La próxima vez que veas una paloma en la acera o un gorrión que aterrice en tu patio, acabas de toparte con un dinosaurio moderno. Los dinosaurios nunca desaparecieron realmente de la Tierra. La mayoría se extinguió, pero su legado evolutivo sigue vivo en la actualidad a través de las aves.

El Museo Laberinto ha establecido una estrecha colaboración con el reconocido Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, que trae para las y los potosinos, la exposición Dinosaurios entre nosotros, una exploración fascinante que busca trazar los límites borrosos entre los animales actuales conocidos como “aves” y los dinosaurios que gobernaron la tierra durante un asombroso lapso de tiempo de 170 millones de años.

A primera vista puede resultar difícil creer que las aves modernas tengan alguna relación con los gigantes reptiles prehistóricos. Sin embargo a medida que los científicos han profundizado en el estudio de los fósiles y la genética, han descubierto numerosas conexiones sorprendentes. La exposición presentará ilustraciones a color a gran escala de especies de dinosaurios extintos conocidos y otros recién descubiertos tal como se habrían visto en la vida real.

¿Qué pasó con los dinosaurios? ¿Realmente desaparecieron? ¿Cómo responde la ciencia a este misterio?

Todas estas preguntas se responderán en tu visita a la nueva exposición en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes

Dinosaurios entre Nosotros es organizado por el American Museum of Natural History, Nueva York (amnh.org) con el apoyo del Museo de Ciencias, Universidad de Navarra, España; North Museum of Nature and Science, Estados Unidos; Philip J. Currie Dinosaur Museum, Canadá; y el Universum Museo de las Ciencias de la UNAM, México.

Esta edición está a cargo del Dr. Akinobu Watanabe, investigador asociado del American Museum of Natural History y profesor asistente de anatomía en el New York Institute of Technology. Es una adaptación de una exposición original del AMNH que tenía el mismo nombre y que estuvo a cargo de Mark Norell, curador emérito del Departamento de Paleontología.

Acerca del Museo Americano de Historia Natural de NY (amnh.org)

El Museo Americano de Historia Natural, fundado en 1869 con una doble misión de investigación científica y educación en ciencias, es una de las instituciones científicas, educativas y culturales más destacadas del mundo.

El museo abarca más de 40 salas de exposición permanentes, galerías para exposiciones temporales, el Rose Center for Earth and Space que incluye el Planetario Hayden, y el Richard Gilder Center for Science, Education, and Innovation. Los científicos del museo se basan en una colección permanente de clase mundial con más de 34 millones de especímenes y artefactos, algunos de los cuales tienen miles de millones de años, y en una de las bibliotecas de historia natural más grande del mundo.

A través de su Escuela de Posgrado Richard Gilder, el museo ofrece dos de los únicos programas independientes que otorgan títulos de su tipo en cualquier museo de los Estados Unidos: el programa de doctorado en Biología Comparada y el programa de residencia de Maestría en Artes de Enseñanza (MAT) en Ciencias de la Tierra. Visita amnh.org para obtener más información.