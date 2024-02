“Consentimiento” aborda la empatía en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Original de la dramaturga británica Nina Raine, Consentimiento, una obra que oscila de forma vertiginosa entre el drama y la comedia, para hablar de temas críticos como la violencia de género, la aplicación de la ley y la impartición de la justicia, cuenta la historia de Gina, quien declara que fue violada la noche del funeral de su hermana, mientras el acusado sostiene que se trató de un acto consensuado.

“Esta obra, que habla de la empatía, nos hace pensar sobre la justicia, qué tan ciega puede ser y si en realidad podemos ser objetivos a la hora de impartirla. Muchas veces creemos que podemos ser justos cuando algo le pasa a alguien más, pero cuando nos pasa a nosotros mismos cambia la óptica”, comenta a El Sol de México, Alfonso Borbolla, quien interpreta a Toni, el fiscal del caso.

Borbolla considera que la reflexión sobre este tema es muy pertinente, pues “la palabra consentimiento está muy presente, pero de pronto parece que se ha vuelto dogmática y vacía, como sucede con toda esta política de la cancelación, borrando en muchas ocasiones los grises de nuestras relaciones, por juzgar a todo el mundo desde una superioridad moral”.

La obra, que tendrá dos únicas funciones este sábado y domingo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, “es una muy buena comedia, que a veces confundimos con banalidad, pero la comedia, al igual que el drama o la tragedia son vehículos para contar historias y una buena comedia, como esta, te va a hacer cuestionarte cosas y, posiblemente ver un reflejo de nosotros que tal vez no nos guste, al grado de reír porque nuestra imagen puede ser monstruosa”, comenta el actor que se ha desarrollado en el género de la comedia en las series “Backdoor”y “Ojitos de huevo”.

“El teatro es nuestro espejo por definición desde hace miles de años. Es el lugar perfecto para reunirnos para cuestionarnos y a dialogar sobre lo que somos como sociedad y como seres humanos”, agrega Alfonso Borbolla, quien destaca la traducción y adaptación de Alfredo Michel Modenessi, así como la dirección de Enrique Singer, y las actuaciones de sus compañeros de escena, Marina de Tavira, Juan Manuel Bernal, Daniela Schmidt, Arturo Barba, Adriana Llabrés y Jana Raluy.

“Yo siento que me faltan muchas cosas por hacer y por perfeccionar de mi oficio. Uno siempre está en el nervio y no sabe si está en la cúspide de su carrea o si viene algo mejor. Pero me siento muy contento porque el público reconoce mi chamba. Yo me siento muy feliz con los proyectos que he hecho, porque siento que tienen un mensaje, que le dicen algo al público”, finaliza.