Festival Shorts México llega a su edición 18

Más de mil cortometrajes provenientes de 50 países forman parte de la programación para este 2023 de Shorts México. Festival Internacional de Cortometrajes de México, que se realizará del 1 al 30 de septiembre, y cumple 18 años de presentar lo mejor de este formato de producción cinematográfica.

“Llegar a la mayoría de edad es un gran logro. Nosotros hemos querido año con año mostrar la gran diversidad del cortometraje, todo tipo de cine, temáticas y técnicas estéticas, tienen cabida en Shorts México. Nos da mucho gusto crecer, aunque paradójicamente hemos tenido menos apoyo”, dijo a El Sol de México, Jorge Magaña, fundador y director general del encuentro cinematográfico, durante el anuncio.

Con 65 sedes físicas y virtuales, el evento tendrá presencia prácticamente en toda la república mexicana. Entre ellas, se encuentra la Cineteca Nacional, el Centro Cultural Universitario, La Casa del Lago, así como las televisoras Canal 22, Canal 11, TVUNAM, TV Mexiquense, y las plataformas Shorts México/Wahu, FilminLatino, Filmoteca de la UNAM y Festhome, además de redes sociales.

HOMENAJES A GRANDES MUJERES

El festival reconocerá el trabajo de grandes mujeres cineastas, quienes también han incursionado en el formato del corto cinematográfico, entre ellas la realizadora Ángeles Cruz y las productoras Erika Ávila y Liliana Reyes.

“Me siento muy horada, tengo tres cortometrajes como guionista y realizadora. Ha sido parte mi aprendizaje cinematográfico, pero creo que es uno de los formatos más complicados y difíciles de realizar, porque tienes que ser muy contundente e impactar y comunicar algo en muy poco tiempo.

“Creo que lo que hace Shorts México es único, pues es él único festival de cortometraje. Por eso creo que hay que valorarlo en muchas ocasiones es la única ventana para que podamos conocer los trabajos de directores y actores consagrados y jóvenes”, aseguró la directora de la película Nudo Mixteco, Ángeles Cruz.

La programación del festival contempla las celebraciones del los 60 años del CUEC, los 40 años del IMCINE, el Desafío Buñuel, una muestra de cortos italianos, así como una retrospectiva por los 18 años del festival. También se presentará una breve muestra de largometrajes compuestos por cortos, con las películas Corazón de plata y Home Is Somewhere Else.

COMPETENCIAS

Con más 47 personajes destacados y especialistas de la industria cinematográfica, el festival presenta 13 secciones de películas en competencia. Entre ellos se encuentra las competencias mexicana e iberoamericana de Ficción, Animación y Documental; Guion, Premio de la Prensa y las competencias nacionales de Work in Progress y Pitching.

El actor Hernán Mendoza, quien formará parte del jurado, refirió a la importancia de festivales como estos así como de la necesidad de apoyos en el cine mexicano. “Yo esto muy contento del trabajo que está haciendo Shorts México, el cine mexicano es súper reconocido a nivel internacional, desgraciadamente, en nuestro país no tenemos el acceso. Somos un país desgraciadamente muy televisivo”.

También como parte del jurado estará presente la actriz Natasha Dupeyrón, quien ha incursionado en cortos, e incluso el año pasado participó en el festival, y comentó sobre lo difícil que puede ser realizar cortometrajes, pues es un formato al que no se considera mucho.

DENUNCIAN NULOS APOYOS DE IMCINE

Durante la presentación Jorge Magaña, reprochó que para esta edición no se tuviera el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía, a pesar de que agradeció la colaboración de otras instituciones entre ellos el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito Federal, PROCINE y la UNAM.

“No tuvimos el apoyo de IMCINE, que sí me parece una desgracia. Desde que nos dijeron que no nos lo iban a dar estoy muy indignado. En el caso del IMCINE, es importante que haga este tipo de convocatorias de apoyo, que sí las tiene, la directora está muy abierta al diálogo y a evolucionar las reglas de los fondos, pero fue tema del jurado. No se trata sólo del festival, sino de tratar de conseguir escaparates para los actores, actrices, gente de casting, los camarógrafos y tanta gente que trabaja, entre 30 y 100 personas que están detrás de un cortometraje”, dijo el director general del festival.

Para conocer todas las actividades del festival, se puede visitar www.shortsmexico.com.