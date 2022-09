Cecilia Galloso Martínez entrevista, experta de la cocina huasteca

La experta en comida huasteca, Señora Cecilia Galloso Martínez, originaria de Huachinango, Puebla, platicó en breve con “El Sol de San Luis” sobre el exquisito sabor del tamal huasteco y cómo es que su sabor original es único al cocinarlos en brasero.

Indicó que el tamal incluye masa de maíz, se rellena con carne de cerdo, ya sea en trozos pequeños, o bien de forma deshebrada, cocida en una salsa de chile rojo ancho, y también se preparan en salsa de chile verde; se envuelve en hojas de plátano y se cuecen al vapor.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Es preciso decir que se preparan en todo el Estado de San Luis Potosí, pero al ser típicos de la región Huasteca, su sabor es único, sobre todo en Aquismón, pues su sabor original es exquisito y consiente los paladares más exigentes.

Su variedad es extensa, pues hay otra variedad que se rellena con palmito guisado en salsa picante, y a quien también los rellena de picadillo o de pollo. Los que más gustan a los habitantes de Aquismón son los rellenos de pollo en salsa verde y los de carne de puerco con chile rojo, preparados con salsa roja morita, (que no es tan común). En Aquismón gustan mucho los frijoles tiernos, con cacahuate y chilacayote tierno.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Para mí ya no es complejo preparar este platillo, se me facilita mucho; es cuestión de organizarse para prepararlos con amor, eso sí. Un día preparo las salsas, otro día cuezo la carne y la sazono, para después proceder a poner el carbón o la leña y que se cuezan con el sabor único que le dan las brazas, porque no saben igual que con estufa de gas. Se hacen en una hora y se ponen al vapor otra hora.

Es importante enfatizar que toda comida, sea cual sea, que vayamos a preparar, se hago con la máxima higiene, con mucha asepsia, y con mucho amor y dedicación, para que nos salgan muy sabrosos, con un toque especial.

El amasar la masa sería un poquito lo tardado, es decir que pueda tomar forma para ponerla sobre la hoja de plátano, sin embargo, con la práctica se hacer rápido, y ya sabe uno tocar hasta que la masa esté lista para ponerla sobre la hoja.