Arrancó encuentro internacional de estudios surrealistas en SLP

La IV edición de este Encuentro tiene como tema central “Las mujeres en el surrealismo”

Con la participación de Joanna Moorhead, Óscar Román, Ofelia Zacarías y Carlos Segoviano arrancó el IV Encuentro Internacional de Estudios Surrealistas, promovido como parte de las actividades de divulgación artística y cultural del Gobierno del Estado de San Luis Potosí a través del Centro de las Artes de San Luis Potosí y del Museo Leonora Carrington.

En la agenda de esta primera jornada se presentan de manera virtual a través de la página en Facebook del Museo, entrevistas con Joanna Moorhead, UAM-Casa Estudio Leonora Carrington, y Oscar Román abordando Mujeres surrealistas, tema central de esta edición, así como la participación de Ofelia Zacarías Díaz Infante quien ofrece una charla denominada Mujeres artistas en la colección del Museo Francisco Cossío, para culminar con la charla Identidades heterodoxas: Mujeres surrealistas en la colección del MAM, a cargo el Dr. Carlos Segoviano.

Las actividades continuarán este Viernes 05 de Noviembre a las 16:00 h., con un video recorrido que dará paso a la entrevista con Helen Sturm sobre El rebranding de la manía: como los museos representan la enfermedad mental y la manía; posteriormente Vanessa Cortés Colís presentará la charla Entrecruzamientos: dibujos narrativos de Leonora Carrington y Remedios Varo. A las 18:30 h. se ofrecerá la charla Las mujeres realistas en México, a cargo de Mayra Denise Govea Tello, y a las 19:45 h. la charla Cocina alquímica: recetario de Leonora Carrington, con la participación de Alejandra Osorio, Itzel Jiménez, América Sánchez y Ollintzin Rosas.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

En su jornada sabatina, este 06 de noviembre a las 12:00 h. la artista Constance Jones ofrecerá una charla en torno a su exposición Leonora´s Hands, vigente en el MLC, y a las 13:00 h. Brenda Elizondo presenta El tarot de Leonora Carrington, una charla y presentación artística; posteriormente a las 14:00 se ofrecerá una charla denominada Las figuras femeninas en la vida de Edward James, y a las 16:00 Una mirada actual a las surrealistas, charla con Rosalba Cruz López. El Encuentro culminará con la presentación Microgods of all the Subatomic Worlds, a cargo de Clara Engel y Elizabeth Hernández de la compañía Odeón Círculo Escénico.

Para finalizar las actividades, el domingo 07 de noviembre a las 11:00 h. se presentará el cortometraje Las puertas en el jardín, a cargo de Studio Linterna, para dar paso a las cápsulas infantiles: El arte y las mujeres, Mujeres artistas, Las mujeres en el surrealismo y, Cuentacuentos de Leonora Carrington, a partir de las 11:30 h.

Cabe resaltar que todas las actividades de esta IV edición del Encuentro Internacional de Estudios Surrealistas se ofrecerán mediante sesiones virtuales y gratuitas a través de la página en Facebook y canal de Youtube del Museo Leonora Carrington. La programación se encuentra disponible en las redes sociales institucionales así como en el portal web www.leonoracarringtonmuseo.org