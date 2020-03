Yoga para la salud y tu bienestar

Gracias a internet puedes seguir rutinas en la comodidad de tu hogar, sólo debes de tener a la mano un tapetito especial, ropa deportiva, tener agua a la mano y mucha actitud! anímate!

Vivimos una realidad inimaginable en todo el mundo, similar a una película apocalíptica, con tanta información estamos con una carga impresionante de ansiedad, agobiados, estresados, en momentos llegamos a estar de mal humor. Po lo cual practicar alguna actividad recreativa, en tu hogar, es una excelente opción como el Yoga para sobrellevar esta contingencia, Covid- 19. La meditación nos ayudará a calmar y sanar la mente.

El yoga, se refiere a una tradicional disciplina física y mental que se originó en la India. La palabra se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, en el budismo y el jainismo. El yoga otorga excelentes resultados para tu bienestar, la unión del alma individual con la divinidad , la percepción de que el Yo es espiritual y no material, entre los que tienen una postura espiritualista.

En el bienestar físico y mental, nos hace más conscientes de los ritmos y necesidades naturales del cuerpo, fortalece los músculos y huesos, retrasa el proceso de envejecimiento, aumenta la energía vital, da flexibilidad y equilibrio, oxigena y limpia nuestros órganos, beneficia nuestro sistema cardiovascular, endocrino, digestivo y respiratorio, abre los canales energéticos y equilibra los chakras.

En el plano mental disminuye el estrés, favorece la concentración, la capacidad de razonamiento y nos levanta el ánimo. Ahora que tenemos la oportunidad de quedarnos en casa podemos practicar con La maestra potosina, Alejandra García Mac Naught , avalada con siete años de experiencia, próximamente ofrecerá clases en Instagram Live de Vinyasa Yoga, “es un estilo dinámico en el que se busca conectar la respiración y el movimiento intentando llegar a una postura o grupo muscular especifico en cada clase”, explicó.

Cuenta con un certificado en Yoga One San Diego, el costo es de $500 por treinta días de acceso a la cuenta @alemacyoga de Lunes a jueves, a partir de las 12 pm más información al correo: alemacyoga@gmail.com cuando pase esta contingencia retomará sus clases en el estudio de: Chandra Yoga.

La maestra Mac Naught, compartió consejos para nuestros lectores de esta Casa Editorial EL Sol de San Luis para los principiantes que ahora se han comprometido en esta cuarentena quieren practicar yoga. “Que busquen paciencia dentro de ellos, que no se juzguen y que vayan siempre a su propio ritmo, y que no se olviden de respirar, si no están respirando tal vez hace falta descansar o tomar alguna variante, la mayoría de maestros ofrecemos”.

Ojo: No se recomienda tomar agua durante tu sesión de yoga, lo puedes hacer hasta que la finalices “No recomendamos el agua, porque es parte del trabajo controlar los impulsos durante la práctica, además de que sin agua en el estómago no dan nauseas y otros dolores relacionados con su ingesta durante la práctica.

Aquí te damos además algunas recomendaciones para esta cuarentena: arma un horario en tu casa, se constante y disciplinado, sigue una rutina, como lo hacías en tu vida cotidiana, pon alarmas, quítate la pijama, bañate, desayuna y planea tus actividades laborales, puedes empezar ejercitándote para activarte, si tienes el privilegio de hacer #Homeoffice, crea un ambiente agradable para trabajar en tu computadora, platica con tu familia para que no te interrumpan en tus horas de trabajo.

Necesitaras concentración en estos días para demostrar tu profesionalismo a pesar de las adversidades que estamos viviendo, debes de entender que no está en nuestras manos esta situación, pero lo que si podemos controlar son nuestras acciones y talvez reflexionemos que esto no es el apocalipsis, una oportunidad de entender el propósito real de nuestro paso por el mundo, entender lo vulnerables que somos, mejorar en nuestra sociedad, ser más empático y cada día un mejores seres humanos, más humildes, más cercanos, deja huella y que te recuerden por tu buen ejemplo y amor a la vida.