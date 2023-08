Suman 40 parejas para el matrimonio colectivo en Playas de Tijuana

Las bodas colectivas frente al malecón de Playas de Tijuana se han convertido en una ceremonia emblemática de la ciudad y una de las más esperadas por quienes quieren contraer nupcias.

A diferencia de otras partes del país, las ceremonias en Tijuana carecen de ritos y costumbres propias porque muchos de sus habitantes llegaron desde otros estados.

La mayoría de las bodas en esta frontera son más bien tradicionales: inician con una ceremonia civil en el registro civil de la ciudad o una religiosa en alguna iglesia, y la fiesta continúa en un salón particular.

Para cambiar en algo esto, otras personas optan por casarse de manera colectiva en una ceremonia organizada por el Ayuntamiento con motivo del Día de San Valentín en palacio municipal u otro lugar concurrido de la ciudad.

La ceremonia se realizará en el malecón de Playas de Tijuana. Cortesía | Ayuntamiento de Tijuana

Y desde hace aproximadamente 18 años, esas bodas colectivas también se realizan en el malecón de Playas de Tijuana.

Después de ser suspendidas por más de tres años a causa de la pandemia por Covid-19, el año pasado esta ceremonia se reanudó y participaron alredededor de 330 parejas, incluyendo seis compuestas por personas en contexto de movilidad y dos parejas del mismo sexo.

Anabel Contreras Pablos, delegada de Playas de Tijuana, mencionó en entrevista que en esa ocasión se reunieron más de 700 personas contando parejas y familiares, saturando el malecón, por lo que este año, solo se podrán casar 150 parejas.

“Teníamos muchas parejas, el evento es muy bonito, pero hubo mucha familia que no pudo sentarse,este año vamos a tener un cupo limitado, con la intención de que la familia también tenga un espacio”, dijo.

Contreras Pablos contó que en la ceremonia particiaron todo tipo de parejas, desde las compuestas por migrantes y personas del mismo sexo, hasta los matrimonionos jóvenes, quienes ya son padres y personas de la tercera edad.

“Me han preguntado si hay alguna característica especial de las parejas y la verdad es que no, ahora sí que el amor es universal”, mencionó.

Las siguientes bodas colectivas frente al mar se realizarán el 19 de agosto y tienen como fecha límite el 15 de ese mismo mes para cumplir con los requisitos.

Hasta el momento se han registrado 40 parejas, cinco de ellas del mismo sexo, y la delegada hizo un llamado a quienes estén interesados a acudir “lo antes posible” para no quedar fuera.

¿Cómo han sido las bodas en Playas de Tijuana?

El año pasado tuvimos las bodas colectivas en el malecón de Playas de Tijuana, un lugar muy emblemático, donde están los arcos ahí es el escenario, fueron unas bodas muy bonitas, tuvimos alrededor de 350 parejas.

Siempre se celebran en febrero que es el mes del amor, este año se hicieron en el Museo de El Trompo, pero creo que las del malecón son muy esperadas, creo que el verano también invita a que quienes quieran aprovechar la época y casarse.

¿Por qué escogieron el malecón?

Es un lugar emblemático de la ciudad, muy bonito y las hacemos como bodas de verano, que mejor que en una boda de verano te cases en la playa, frente al mar.

Ya se han celebrado con anterioridad, se dejaron de hacer por la pandemia, duró mucho sin llevarse a cabo, al llegar a esta administración retomamos todas las actividades y la misma ciudadanía preguntaba por estas bodas colectivas, se acordaban que en algún momento se habían realizado y las retomamos el año pasado.

¿Qué requisitos deben cumplir las parejas?

Actas de nacimiento, identificaciones, el INE o pasaporte mexicano, CURP de ambos contrayentes y los exámenes prenupciales, junto con el certificado médico. Los certificados médicos pueden ser una excepción en caso de que la pareja tenga hijos, traen el acta de nacimiento de los hijos y se exenta ese requisito.

¿Las bodas tienen algún costo?

Es totalmente gratuito, las pláticas prematrimoniales que van a ser una semana antes también son gratuitas, con excepción de aquellos tienen que hacerse el certificado médico. La primera acta también es gratuita, si posteriormente quiere imprimir más luego tiene un costo.

¿Las parejas tienen que llevar algo?

No, el año pasado y este solo se les pidió que se vinieran felices, con toda su familias, con toda la disposición de pasar un rato agradable y como quisieran vestirse para casarse.

¿Por la movilidad que existe en la ciudad, se han casado parejas de otras nacionalidades?

El año pasado hubo quien se casó con rusas, ucranianas, era el fenómeno que estaba sucediendo en ese momento. Hubo muchas personas que vinieron a Tijuana de estos países y también hubo matrimonios entre personas de otra nacionalidad y tijuanenses o mexicanas que viven aquí en Tijuana.

¿Hubo algún grupo de edad que predominará en las bodas?

No hubo, estuvo muy variado, obviamente el amor es muy importante, pero promovemos la certeza jurídica. El tema de la pandemia cambió la visión de las parejas, muchas tenían viviendo mucho tiempo juntos pero no estaban casados, y a la hora de la pandemia hubo quien tuvo “el susto”, de que su pareja pudiera fallecer y se dieron cuenta que están en un estado vulnerable de: no tengo nada que compruebe que esta persona lleva siendo mi pareja tantos años. Eso invitó mucho a que la gente regularizara su situación sentimental, el amor es lo primordial, pero también la certeza jurídica es importante.

