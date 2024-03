Kate Middleton se disculpa tras editar su foto familiar

La princesa Catalina de Gales pidió disculpas este lunes por haber manipulado una foto familiar, la primera oficial desde su operación abdominal, retirada el domingo por las agencias de prensa al comprobarse que había sido alterada.

"Como muchos fotógrafos aficionados, ocasionalmente experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer", escribió la princesa, de 42 años, esposa del príncipe heredero Guillermo, en un comunicado publicado en la red social X.

Una fuente próxima a la realeza señaló a la agencia británica PA que la princesa realizó "algunos ajustes menores" en la foto.

Con la foto del domingo, los servicios reales, que estaban bajo presión, esperaban probablemente poner fin a las dudas sobre el estado de salud de la princesa, pero crearon más confusión y alarma.

"Gracias por sus deseos y su continuo apoyo durante los últimos dos meses. Les deseo a todos un feliz Día de la Madre", indicaba el mensaje junto a la imagen del domingo, firmado con una "C" de Catalina.

La foto, que fue retirada por las agencias de prensa internacionales, entre ellas la AFP, mostraba a una Catalina sonriente, rodeada de sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis, en el día de la madre en el Reino Unido.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024

Pero un examen de la foto muestra que la mano izquierda de la princesa, pegada a la manga de su hija Carlota, parece estar retocada, lo que pone en duda la autenticidad de la foto en su conjunto.

También parecen existir retoques en la mano izquierda y el pelo de Carlota y en la cremallera de la prenda de Catalina.

"En lugar de enfriar las especulaciones sobre el estado de salud de la princesa tras su operación, este panorama plantea más preguntas que respuestas", resumía este lunes un artículo de la BBC.

Un punto de vista compartido por muchos observadores, como el periodista encargado de la realeza en la cadena privada ITV, que afirmó que la foto tuvo un "efecto inverso" al deseado.

Los servicios reales informaron que no publicarán la foto original.

Más dudas



La imagen manipulada alimentó más dudas, en especial porque la última aparición pública de Catalina se remonta a la misa navideña de la familia real en Sandringham, en el este de Inglaterra, hace dos meses y medio.

La imagen retocada de la princesa y sus hijos estaba este lunes en la primera página de todos los diarios británicos, que informaban de la polémica suscitada con la instantánea.

La controversia puede eclipsar la ceremonia de este lunes en la Abadía de Westminster, por el 75 aniversario de la Commonwealth, a la que el príncipe Guillermo debe asistir.

En un mensaje de video grabado con ocasión de este aniversario de la Commonwealth, organismo que agrupa a 56 países que en su mayoría formaron parte del Imperio británico, el rey, convaleciente de un cáncer, del que se desconoce su naturaleza, afirmó que seguirá sirviendo al país "en la medida de mis posibilidades".