Posada de la Solidaridad

Alumnos del Grupo Misionero Salesiano (Grumis) del Instituto Salesiano Carlos Gómez (ICG) llevaron el mensaje de esperanza y fe a la comunidad rural “La manta” en la delegación de Bocas del Estado de San Luis Potosí a través de una posada navideña.

Alumnos de la escuela primaria Miguel Hidalgo de la comunidad

“La manta” escribieron cartas para el niño Jesús donde plasmaron sus deseos para esta navidad, además de salud y paz pidieron algunos juguetes, como muñecas, carritos, bicicletas, patines y patineta y los jóvenes integrantes del Movimiento Juvenil Salesiano y bienhechores exalumnos del colegio se hicieron cargo de cumplir los sueños de estos 96 pequeños.

Cortesía | Instituto Salesiano

Ulises Montoya, director de la primaria rural acompañado de sus maestras y familiares de la misma comunidad participaron con la elaboración de los alimentos que se compartieron durante esa jornada.

Como parte de la tradición, no faltó la piñata ni la pastorela, momentos preparados y guiados por los jóvenes salesianos del ICG. “La experiencia fue muy buena ya que tuvimos la oportunidad de convivir con los niños, dar un poco de alegría, la verdad yo decía lo material no importa pero me di cuenta de las necesidades y el gusto con el que recibieron su regalo, esa sonrisa, la verdad al menos a mí me dió mucha alegría y una gran satisfacción. Una de las mejores actividades del Salesiano” Comentó Sebastián Gómez, estudiante de Bachillerato Tecnológico.

Cortesía | Instituto Salesiano

La tarde llegó y los jóvenes salesianos regresaron a casa, no sin antes visitar la capilla de la comunidad en compañía de los niños que apadrinaron con un regalo esa mañana, dando gracias y expresando gratitud con los organizadores de la actividad.

¡ENHORABUENA FELICES FIESTAS!