Ha*Ash llegan con su Gira “Mi salida contigo”

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue, y la presentación del dueto Ah*Ash en San Luis Potosí en el Domo de San Luis se encuentra a la vuelta de la esquina, ya que arribarán con todos sus éxitos este próximo viernes 4 de noviembre a la capital potosina con si gira denominada “Mi salida conmigo”.

San Luis Potosí es parte de este tour que arrancó el pasado mes de septiembre en Puebla y que estará culminando en Hermosillo, Sonora el 3 de diciembre, tras tocar 19 ciudades de todo el país.

Las hermanas Ashley y Hanna regresan a la capital potosina, tras su exitosa presentación en el Auditorio Nacional de la capital del país, donde tuvieron cuatro fechas con llenos en cada una de ellas, reafirmando el gusto de sus seguidores en cada momento.

"Las Reinas del SoldOut", como se les conoce, estarán arribando con su repertorio de éxitos que han forjado a lo largo de una carrera de 20 años, como son “¿Qué hago yo?”, “Odio amarte”, “No te quiero nada”, “Lo aprendí de ti”, “Estés en donde estés”, entre muchos otros temas.

Pero, además, regresan al camino con nuevas canciones que han sido muy bien recibidas por su público que, a lo largo de dos décadas, han estado siempre a lado de la talentosa pareja de hermanas.

Con esta presentación estarán arrancando la actividad del mes de noviembre este viernes 4, y los boletos se pueden adquirir en las taquillas de El Domo San Luis y por el sistema de www.eticket.mx , concierto que no te puedes perder.