Disfrutaron de conciertos gratuitos

Las familias potosinas disfrutaron de conciertos que todavía se alcanzaron a ofrecer de forma presencial, uno de ellos fue el que ofreció la Compañía de Ópera "Vita Voce" con cupo limitado.

Las familias potosinas se dieron cita en el Teatro Alarcón donde pudieron disfrutar de lo mejor de la música clásica.

Nada mejor que convivir en familia disfrutando de un singular concierto como el que ofreció este grupo que arribó a sus cuatro años de fundación.

Dio gusto ver a personas de todas las edades valorar este tipo de música, que sin duda alguna nunca debe morir.

Fue así como se ofreció un espectacular concierto.El respetable ovacionó a los seis artistas que cantaron en Italiano, inglés, francés, alemán y español.

El respetable gustoso se dispuso a disfrutar de los grandes éxitos de la ópera clásica y de los más famosos musicales de Broadway, formándose para accesar desde temprana hora.

Hubo público que ya no pudo accesar, debido a que el cupo fue limitado.

Los temas que pudimos disfrutar y que fueron todo un embeleso para el espíritu fueron:

TEATRO MUSICAL

1. Phantom of the operah

2. Somewhere over the rainbow

3. Bring him home

4. Memory

5. I dreamed a dream

6. Si yo fuera rico

7. Glitter and be gay

8. Sueño imposible

ÓPERA

9. Viva il vino spumeggiante

10. Largo al factotum

11. Va pensiero

12. Mein Herr Marquis

13. Hail sei euch Geweihten

14. Toreador

15. Libiamo ne lieti calici

Los seis integrantes de Vita Voce ("Voz de Vida") que en esta ocasión ofrecieron éste repertorio son:

Emma Calo: Soprano

Sandra Cabrera, Mezzosoprano.

El venezolano Ricardo Morles, Contratenor. Arturo Torres, Tenor

Eduardo Muñiz, Tenor y

Francisco Coronado, Barítono.