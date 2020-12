RECONOCIMIENTO.- El gobernador Juan Manuel Carreras, reiteró su reconocimiento a los trabajadores de la salud que día a día, hacen su mayor esfuerzo por superar la crisis sanitaria que se vive en la entidad por el Covid-19. Explicó con detalles, que ya se trabaja en arreglar la situación que desafortunadamente se debe a múltiples factores y no solo a un tema y mucho menos, a un abandono del Gobierno federal, al contrario, destacó la estrecha relación con el gobierno federal y sobre todo, detalló que la modernización de este hospital no se podría haber sacado sin el respaldo y apoyo del sector salud. Hay que reconocer el esfuerzo que se está haciendo y no aprovechar la calentura electoral para querer romper el diálogo entre SLP y la federación.

ENTREGA-RECEPCIÓN.- En enero comenzará formalmente la preparación para el proceso de entrega-recepción de los ayuntamientos y desde ahora y ya dio inicio a las capacitaciones para los trabajadores municipales realicen una transición con total transparencia y cumpla con los tiempos establecidos por la ley; pronostican bastantes cambios en el panorama por lo que de parte de las autoridades, se deben cumplir con los requisitos para no generar controversias legales que siempre son nota al cambiar las administraciones.

OFERTAS COSTOSAS.- Ante el anuncio del cierre de una conocida tienda internacional, los potosinos se lanzaron a una sucursal que se ubica en conocida plaza contigua al parque Tangamanga, formaron enormes filas y sin sana distancia, cubrebocas ni gel antibacterial, permanecieron horas para ingresar y a pesar de que el tema se viralizó en redes sociales, ninguna autoridad de Salud acudió a poner orden o clausurar el sitio. Son las cosas que no se entienden.

SERVICIO SOCIAL.- Se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para darle seguimiento a una cirugía delicada del señor Jerardo Valero Nieto, en el banco de sangre del Hospital Central en horario matutino de 7.00 a 11.00 horas y vespertino de 14.00 a 19.30, sábados y domingos de 08.00 12.00 y de 15.00 a 18.00 horas; para más información hay que comunicarse al teléfono 4441260610. Hay que apoyar.

CON TODO.- Los precandidatos de Morena a la gubernatura se están dando con todo. Leonel Serrato se refirió de Adrián Esper Cárdenas, alcalde vallense con licencia, como “un payaso” que le gusta andar en patinetas eléctricas; no tardó el Esper en revirarle al notario público al señalar que hay políticos “de doble moral” que no se atreven a reconocer en público su filiación; el mismo Esper remató con otros que no están a favor de la legalización de la mariguana, pero aceptan haberla consumido.

DENUNCIA CIUDADANA.- En el pasaje de Ignacio Zaragoza, esquina con Vicente Guerrero, hay un registro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se está hundiendo, por lo que urge que sea reparado, pues ésta es una zona cien por ciento peatonal y cualquier persona podría tropezar con este desperfecto.

CAMELLÓN.- Es necesario que se repare el camellón que está sobre Avenida Niño Artillero, a la altura de HEB, ya que de tan desgastado que está, los automovilistas lo están agarrando como retorno, y eso solo hace que se dañe aún más el camellón; además que si no se tiene cuidado podría provocar un accidente.

MENOS MISAS.- Antes de la pandemia por el coronavirus hasta 14 misas a la semana se oficiaban en la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad con más de 250 personas en cada una, en la actualidad disminuyó a 8 celebraciones eucarísticas con menos de 70 personas presentes.

COLECTA.- Hasta el 17 de diciembre se llevará a cabo la campaña “Sembrando sonrisas”, colecta de juguetes nuevos o usados, éstos últimos en buen estado, y que serán entregados a niños y niñas que viven en las comunidades del municipio.

VIENEN MÁS FRÍOS.- El Servicio Meteorológico dio a conocer que en la madrugada de hoy caerá un nuevo frente frío que afectará toda la zona norte del país, el que por supuesto pegará a San Luis por lo que hay estar al pendiente para evitar enfermedades respiratorias y desde luego proteger a niños y ancianos para evitar enfermedades.