Opinión | Luz Verde

Personas trabajadoras independientes también pueden acceder a la seguridad social

Amigables lectoras y lectores, en esta oportunidad que ustedes me brindan de compartir temas de suma importancia relacionados con la vida diaria y la seguridad social, es precisamente la de contar con la protección y los beneficios de los diversos esquemas de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La entidad potosina presenta un crecimiento y desarrollo económico impresionante con la llegada de nuevas empresas del ramo industrial y del sector comercial, principalmente.

De acuerdo con los registros del área de afiliación del IMSS en la entidad, son más de 484 mil trabajadoras y trabajadores afiliados en todos los ramos de la economía en las cuatro zonas del estado, lo que se traduce en más de 1 millón 300 mil personas beneficiarias en San Luis Potosí, las cuales corresponden a las y los integrantes de la familia.

Generalmente, este tipo de afiliación de la relación patrón-trabajador resulta ser el más conocido entre la población; pero ¿qué hay de las personas trabajadoras independientes, es decir, aquellas que contribuyen al desarrollo económico y productivo de la entidad y que lo hacen por su propia cuenta? Me refiero a aquellas que se dedican a alguna actividad industrial, comercial o de servicios, que generen un beneficio económico producto de su trabajo, pero que no dependen de una relación patronal y que, por lo tanto, tradicionalmente se pensaría en que no tienen derecho o acceso a la seguridad social.

Pero permítame anunciarle que en el IMSS existen diversos esquemas de contratación y uno de ellos, de reciente apertura, es el Seguro para Personas Trabajadores Independientes, el cual ofrece la misma cobertura a la que están sujetos los trabajadores del régimen ordinario.

Esta cobertura comprende los cinco seguros del IMSS los cuales consisten en: Seguro de Enfermedades y Maternidad, Seguro de Riesgos de Trabajo, Seguro de Invalidez y Vida; el Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y el Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales.

Afortunadamente, la modernidad y los avances tecnológicos han hecho posible que tengamos un IMSS más accesible y práctico al momento de realizar un trámite de esta naturaleza; por ejemplo, usted tiene dos opciones para contratar este esquema, el primero es por internet a través de la página oficial del IMSS www.imss.gob.mx, ahí encontrará un apartado de ingreso a Personas Trabajadoras Independientes o bien, acudir a la subdelegación administrativa que corresponda al domicilio.

Ahí se encuentra un desplegado con la información completa para aclarar cualquier duda; una de ellas es ¿cómo se puede pagar este aseguramiento? En este punto le señalo que el pago es mensual, semestral o anual y de forma anticipada. En relación con el monto que deberá pagar por concepto de cuotas, éste dependerá del ingreso que se perciba mensualmente.

Para cualquier escenario, la plataforma digital ofrece un ejercicio de simulación por medio de una calculadora para el caso de las personas trabajadoras independientes. El propósito es que usted conozca su capacidad de pago para las cuotas y sobre todo los beneficios que se obtendrán, pues recordemos que en este seguro se contemplan la cobertura y pago de incapacidades laborales, pensiones, etcétera.

Espero que esta información le sea de utilidad a usted o a alguna persona que se dedique al trabajo de forma independiente, y le reitero finalmente que la seguridad social es un derecho.

www.imss.gob.mx