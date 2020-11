Espacio de reflexión

Las libertades sin censura, existen sólo en nuestro pensamiento, en nuestro intelecto que le da vida a nuestras convicciones y forja nuestro carácter, definiendo nuestras conductas, en favor o, en contra de diferentes situaciones, pero que siempre harán definición de nuestra persona y quizás de nuestro entorno.

No cabe duda que el tema Nacional de actualidad es la liberación del General Salvador Cienfuegos y que el seguimiento del tema en la prensa Nacional, ha dado importancia y relevancia y, más tratándose de un ex alto funcionario que sirvió en una administración federal, acusada de ser la más corrupta de nuestra historia contemporánea, pero que , aún no hay personas que paguen el precio de lo que son acusados, ni tampoco culpables sentenciados y purgando una condena, aún cuando, Rosario Robles está encerrada en la cárcel.

Temas por demás importantes para la vida de Mexico, pero también, hay otros que irrumpen en la vida de nuestra sociedad, con un silencio lapidario increíble, exponiéndonos a perder una de las conquistas más grandes en nuestro Mexico y, es la libertad de expresión.

No se trata de los personajes que han sido expulsados de algunos medios de comunicación Nacional y, de otros excluidos de contratar con el sector público. Nombres ya se acumulan y lo seguirán haciendo. Se trata de la aceptación y, defensa de una libertad de expresión, desde la tribuna más alta del Ejecutivo que, en el discurso se erige su defensa y en los hechos que se acumulan, se va perdiendo tal expresión libertaria.

En aquellos años de control y represión; 1968; a quienes nos tocó vivirlos, sabemos cual fue y, es ahora, la diferencia, pero es una que se va diluyendo, a lo que se va igualando frente aquella realidad que nos dolía y ocurría, lastimado los anhelos de cambio y democracia en nuestro País, que representaban, como ahora tendría que ser, los sueños y anhelos de libertad, seguridad y progreso para las nuevas generaciones, con horizontes de competitividad, viendo adelante.

Las señales políticas, no van de acuerdo a las conquistas ciudadanas y lo peor, los temores de parecernos a otro país cualquiera, del cual sus ciudadanos huyen por falta de alimento y trabajo, se van acercando a nosotros. Las conquistas sociales, están quedando a la deriva y apenas lo percibimos. Cuando veamos la realidad lo lamentaremos.

La pandemia muy mal manejada nos tiene en el top ten de mortalidad, cuando otros países con más infecciones, no padecen tantas muertes. La economía con la pérdida de confianza, igualmente la falta de un marco legal respetado, ha perdido lugares muy importantes y con ello la inseguridad, en una economía que retrocede y, la criminalidad aumenta.

Ya no se vale culpar al pasado, ya que las desiciones que se han tomado, han hecho que en nuestro País, ocurra lo que está pasando. Si por ello incurrimos sutilmente en la censura para no denunciar libremente, lo que lastima y duele a las familias mexicanas, es un precio muy alto que se paga, perdiendo la conquista social de la libertad de expresarse.

@jaimechalita