Michoacán, al borde de la crisis humanitaria

MORELIA. Es inminente una crisis humanitaria en Michoacán, señala Falko Ernst, representante en México del International Crisis Group, quien asegura que la violencia provocada por el crimen organizado ha desplazado a más de 400 mil personas del estado durante los últimos 11 años, situación que ha generado una preocupación directa del Papa Francisco, razón del viaje del nuncio apostólico hoy a Aguililla.

“Desde hace por lo menos dos décadas, las olas de peleas por las posiciones de los grupos del crimen organizado los han obligado a desplazamientos forzados, que de tanto en tanto va sufriendo una mutación en varias partes de México como en Guerrero, Chiapas, Veracruz, Sinaloa y por supuesto Michoacán”, dijo, luego de calificar como “ muy grave los incidentes de los desplazamientos masivos”, señaló Ernst.

Las peleas por controlar territorio que ha emprendido el cártel de Jalisco Nueva Generación en Michoacán con otros carteles más pequeños y locales como la Familia Michoacana, Los Viagras y La Nueva Familia Michoacana provoca una ausencia total de las fuerzas de seguridad o bien que se de una complicidad total.

Para el representante del International Crisis Group, los ciudadanos de zonas en conflicto quedan en medio de estas disputas feroces y no tienen poder de decisión sobre sus futuros porque están ante verdaderas campañas de limpieza social, asevera.

Por el momento y en caso de Michoacán y otros estados donde el crimen organizado ha tomado el control absoluto de los pueblos, no existen estadísticas confiables y uniformes que revelen el fenómeno de la crisis humanitaria provocado por la violencia, pero los análisis de organismos como Crisis Group, suponen que la magnitud del problema es similar a los que enfrenta Siria e Irak, donde existen conflictos clásicos de guerra.

De acuerdo al estudio denominado “La violencia como causa de desplazamiento interno forzado” del Consejo Nacional de la Población (Conapo), entre 2015 y 2020, salieron de Michoacán 110 mil 781 personas para vivir en otra entidad. El estado se ubica en la posición número 10 a nivel nacional por la cantidad de expulsión de población y es uno de los que más relaciona la movilidad al tema de la violencia.

La investigación hecha por María Cristina Díaz Pérez y Raúl Romo Viramontes, retoma la estadística 2010-2015 del INEGI, misma que muestra las entidades que más población expulsaron: Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero y Michoacán.

El territorio michoacano se ubica actualmente en un nivel “negativo alto” por su migración interestatal, este es el nivel número 5 de 6 niveles que muestran el grado de expulsión de habitantes, de acuerdo a estimaciones del INEGI (2017) y de Conapo (2018).

DIPLOMACIA PAPAL

La visita a Aguililla del representante de El Vaticano en México, Franco Coppola, significa la directa preocupación del Papa Francisco por el estado de violencia que permea en México, aseguró Jorge Traslosheros, académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM especializado en religión.

“Lo que estamos viendo ahí es la directa preocupación del Papa Francisco por México. En el lenguaje eclesiástico, como opera la diplomacia de la Iglesia Católica, sí es un mensaje muy poderoso. El Papa está preocupado por México, concretamente por Aguililla”, aseguró el experto en entrevista para El Sol de México.

Esta entidad ha resaltado debido a una escalada de violencia que la ha azotado en los últimos días. Tan solo el martes pasado se reportó que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación atacaron con un dron a policías que buscaban liberar la carretera de Apatzingán-Aguililla.

“Podemos decir también que lo que está pasando en Aguililla es la metáfora de lo que está pasando en México. En México permea brutalmente la violencia, no podemos salir a la calle, la pandemia ha agravado todo esto. Hay un desentendimiento por parte del Gobierno que está incitando a la violencia verbal permanentemente. Tenemos un ámbito de violencia física y verbal y Aguililla es la expresión más dramática de esta situación”, dice.

Salvador Sánchez, vocero de la Diócesis de Apatzingán, específica que este recorrido se produjo luego de la Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, celebrada hace una semana de manera virtual, donde el obispo de Apatzingán, Cristobal Ascencio García, solicitó 15 minutos para hablar sobre la violencia en la localidad y se extendió más de una hora, mensaje en el que estuvo presente el nuncio Coppola.

“Ese mismo día por la noche Don Cristóbal nos dice que a eso de las nueve de la noche recibe una llamada del nuncio manifestándole que él quería venir a conocer esta tierra que tenía esa problemática en la diócesis de Apatzingán, pero que quería ir a un pueblo donde estuviera la problemática. Entonces Don Cristóbal inmediatamente pensó en Aguililla", señaló a El Sol de México.

Así, mientras se planeaba la visita del nuncio a la entidad, se informó sobre la decisión de mantener el viaje del religioso sin seguridad ni guardias, por lo que sólo será acompañado por el vicario general de Apatzingán, el obispo de la Diócesis y un obispo de la Ciudad de México, entre otros religiosos.

"Don Cristóbal me dijo a mí que le habían hablado del Estado para ver si él quería solicitar escoltas o alguna protección o una seguridad y Don Cristóbal manifestó que no. La razón él las debe de tener, pero cabe mencionar que Don Cristóbal siempre ha caminado y ha andado por estas tierras de Apatzingán sin escoltas, sin guaruras, sin seguridad", aseguró.

Traslosheros asegura que visitar una entidad que tiene una “guerra civil” significa también un apoyo muy fuerte al obispo de Apatzingán, y el respaldo del Vaticano respecto a los últimos comunicados de los obispos mexicanos, “que cada vez son más claros y más fuertes” y que han tratado temas como los libros de texto gratuito, la crisis sanitaria y la violencia del país en plena jornada electoral.

“¿Qué estamos viendo en estos tres puntos? Hay una acción clarísima: El Papa preocupado por México, el apoyo a su hermano obispo en Apatzingán, que viene a ser el apoyo a la postura que ha tomado ya la Conferencia del Episcopado Mexicano de hacer un muy fuerte llamado de atención a defender el orden constitucional y la democracia en México, que a mí me parece que entran en sintonía con la situación que estamos pasando”, dice.

Finalmente asegura que la visita de Coppola no es coincidencia. No solamente por el hecho de que éste ya fue nombrado nuncio en México en 2016, sino que, además, estuvo en República Centroafricana, que viene saliendo de una guerra civil muy muy larga. Él era el nuncio y fue el representante personal del Papa en las conferencias de paz para lograr la paz en República Centroafricana. Creo que más claro no puede ser”, asegura.

Franco Coppola ofrecerá servicios religiosos, una conferencia de prensa y al terminar se trasladará a la localidad El Aguaje donde también tendrá un encuentro con los habitantes del lugar. Con información de Paola Franco/El Sol de Morelia y Alfredo Maza