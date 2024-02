Grupo armado ataca a policías de Tulancingo, Hidalgo

Cuatro elementos de la Policía Municipal de Tulancingo resultaron con lesiones, uno de ellos con arma de fuego, luego de que un grupo armado arremetiera contra los uniformados en la calle Niño Perdido de la colonia Metilatla, durante la madrugada de este domingo.



De acuerdo con el reporte policial, elemenotos de Seguridad Pública recibieron un reporte por la presencia de un vehículo sospechoso en la colonia Metilatla aproximadamente a la una de la madrugada, por lo que se trasladaron hasta el lugar.

También puedes leer: Hallan sin vida a policías desaparecidos en Berriozábal, Chiapas

Al llegar se encontraron con una camioneta descompuesta, sin embargo, las personas que estaban en resguardo de la unidad comenzaron a disparar en contra de los oficiales. Luego de unos minutos, arribó al sitio una segunda unidad, que según relataron, era una camioneta blindada.

Sociedad Asesinan a una agente del Ministerio Público de Zempoala, Hidalgo

Aunque no precisaron cuántas personas conformaron el grupo armado que les atacó, policías señalan que al llegar la segunda camioneta, fueron encañonados, desarmados, y golpeados. Al momento que esto ocurría, en apoyo a sus compañeros llegó otro oficial a bordo de una patrulla, sin embargo, casi de inmediato recibió un balazo en el cuello.

Tras ver que el oficial cayó herido de su vehículo, los presuntos artífices huyeron y abandonaron su camioneta en un terreno baldío. Se llevaron sus armas, excepto una, además de que en la unidad también dejaron chalecos antibalas con rótulos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y cargadores con cartuchos.



Para el salvaguarda de la escena y realizar un recorrido para encontrar a los presuntos agresores, llegaron elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), sin embargo, los perpetradores no pudieron localizarse. En el recorrido se detuvo a dos personas, no obstante, no integraban el grupo agresor y aún se investiga qué nexo puedan tener con el incidente. Según mencionó la policía, estos dos sujetos eran perseguidos por el presunto grupo delictivo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los uniformados heridos se trasladaron al Hospital General de Tulancingo y aunque de inicio la persona que recibió el balazo fue puesto en terapia intensiva, hoy por la mañana se indicó que ya está fuera de peligro. Los otros tres oficiales únicamente resultaron con lesiones por golpes.

Nota publicada en El Sol de Tulancingo