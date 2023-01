No son por placer, es trabajo: Samuel García sobre sus viajes al extranjero

Este martes, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, advirtió a quienes lo critican que en los próximos cinco años de su gobierno continuará viajando, pero dijo que o es po gusto sino por trabajo.

"Casi dos días de vuelos para tres de chamba, no es viaje, no es placer, no es gozar: es realmente ir a donde se dan las oportunidades para traerlas, no llegan solas, grábenselo. Ya me imagino, mañana va a salir en los medios ‘otra vez se va de viaje’, pues pónganlo todos los días, porque voy a seguir saliendo, cinco años igual".

Te recomendamos: Veta Samuel García revocación de mandato en NL y mantiene disputa con diputados

Señaló que Nuevo León es referente internacional y no va a dejar de ir a eventos como el de Davos. donde se reunió con directores de empresas de Asia y un panel con los Presidentes de Colombia, Ecuador y Costa Rica.

"Vámonos a presumir, Monterrey, Nuevo León, vamos rumbo a Davos, el evento económico más importante del mundo", expuso el gobernador al que le acompañó Iván Rivas, secretario estatal de Economía.

Sociedad Pese a descenso del nivel de agua en presas, gobierno de NL descarta cortes al suministro

Así también, García calificó a Nuevo León como la capital del mundo, y remarcó que sus viajes son necesarios para promover su entidad y aumentar las inversiones extranjeras, que el año pasado alcanzaron los cuatro mil 600 millones de dólares, un récord.

En diciembre pasado, el gobernador realizó un viaje por Europa, en Italia, España y Francia. Este es el cuarto viaje intercontinental que realizó el gobernante que tiene 16 meses al frente de la administración estatal.

Con anterioridad, en octubre de 2021, apenas a unos días de asumir la gubernatura, viajó a Escocia, Egipto y Texas.

Fue el 29 de noviembre del 2022 cuando diputados del Congreso de Nuevo León lanzaron una propuesta para que el gobernador Samuel García tuviera que solicitar permiso al Congreso para viajar al extranjero.

"Luego hay mucha grilla, se la pasa de viaje, como si anduviera con una piña colada en Cancún", han dicho legisladores en relación a sus viajes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Esto no se queda en la cuestión de sus salidas, el problema con el Congreso local también era por la entrega retrasada de Presupuesto y la designación del fiscal de Nuevo León.