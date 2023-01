Ejecuciones en Poza Rica podrían estar vinculadas con el crimen organizado: Cuitláhuac García

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que lo ocurrido en Poza Rica la noche del 1 de enero, se trata de tres eventos diferentes con ocho víctimas de homicidio, aunque es probable que exista relación, lo que es una de las líneas de investigación, relacionada con la delincuencia organizada.

"El caso de Poza Rica, se trató de tres eventos diferentes, los tres casos con homicidios dolosos, con un total de ocho víctimas, ¿tienen relación? sí es muy probable que entre estos tres eventos exista relación, de hecho es una de las líneas que se alimentan a través de los indicios recogidos, hay más (líneas) no se alcanzan a definir todas”, dijo García Jiménez.

En conferencia conjunta, la fiscal general del estado Verónica Hernández Giadáns precisó que iniciaron tres carpetas de investigación, mientas que García Jiménez expuso que todavía no concluyen y que se están indagando otras.

El mandatario estatal refirió que se afinaron los operativos que se están llevando a cabo en todas las regiones del estado, especialmente la norte en Poza rica y el centro en Córdoba, con el objetivo de impedir ajuste de cuentas por parte de las bandas del crimen organizado.

Subrayó que se instrumentó una estrategia de manera coordinada entre la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República y las fuerzas de seguridad estatal para dar con los responsables de los hechos delictivas de los últimos días y reiteró que "en Veracruz no hay pactos con la delincuencia como sucedía en los gobiernos que me antecedieron".

Remarcó que en su gobierno no se da cabida a la impunidad ni a ningún tipo de acuerdo y que no permitirán el ajuste de cuentas por lo que serán puestos ante la justicia.

Pese a lo anterior destacó que se cierra el año con mucho menos homicidios dolosos que el año anterior donde también se tuvo una disminución considerable.

"Estos hechos, vamos a dar con los responsables, pero no modifican lo que hemos venido trabajando durante todo el año, ya pronto se darán cuenta de este avance en seguridad que tenemos en Veracruz, esto no es solo bajo una sola estrategia, tenemos que implementar al menos cuatro ejes, uno de ellos la atención a las personas vulnerables, a la situación de pobreza (...) a través de los programas del presidente de la República se ejercen más de 60 mil millones de pesos".

Programas sociales ayudan a que los delitos vayan a la baja: Cuitláhuac García

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que estos programas y atención, aminoran la "desesperación social" y hace que los delitos vayan a la baja.

La fiscal general Verónica Hernández subrayó que ha demostrado desde su llegada a la FGE que no hay impunidad, "no hay intocables y el compromiso es que no va a haber impunidad en estos lamentables hechos".

La fiscal general de Veracruz, subrayó que desde su llegada al cargo, se ha demostrado que no hay espacio para la impunidad | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Destacó que con la coordinación con las fuerzas federales han logrado la disminución considerable de los delitos de alto impacto.

Recordó que en los últimos días se lograron detenciones y vinculaciones a proceso importantes lo que pudo haber desencadenando conflicto de intereses.

"Iniciamos tres carpetas de investigación que corresponden a diferentes eventos con ocho homicidios en total, está en proceso el levantamiento de indicios, identificaciones".

Reiteró que la FGE, mediante su trilogía de peritos, fiscales y policía ministerial, realiza investigaciones serias y apegadas a derecho, bajo la mimas línea de cero pactos, cero impunidad, cero complicidades y mucho menos intocables.

