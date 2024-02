Agreden a líder de MC de Guerrero en la Autopista del Sol

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Julián López Galeana, fue atacado mientras transitaba en la Autopista del Sol, hecho que se registra dos días después de que se anunciara la adhesión de priístas como Mario Moreno al partido político.

Los delincuentes despojaron de su camioneta a López Galeana, lo golpearon y lo dejaron amarrado en un paraje cerca de la caseta de Palo Blanco.

De acuerdo con la versión que se tiene de los hechos el coordinador del Movimiento Ciudadano regresaba de la ciudad de México acompañado de la coordinadora de Mujeres de partido, Deyanira Uribe Cuevas, delante de la caseta de Palo Banco, cuando un grupo de hombres armados les cerró el paso con otro vehículo y los obligó a detenerse.

Después los pasaron a otra camioneta, los amarraron, golpearon y los fueron a tirar cerca en un paraje que sirve como estacionamiento en la orilla de la carretera.

Cuando los agresores se fueron, se desamarraron y luego pidieron ayuda a la orilla de la carretera a una patrulla de la Guardia Nacional que los trasladó hasta el puerto de Acapulco, donde actualmente se reportan fuera de peligro y sólo con lesiones leves por los golpes.

Mario Moreno condena la agresión

El aspirante virtual candidato a la senaduría por Movimiento Ciudadano Mario Moreno condenó el hecho y estableció que agresiones como esta ponen en riesgo el proceso electoral, porque no es un hecho aislado y se conjunta con agresiones como las que sufrió Erick Catalán en Iguala y el asesinato del padre de una aspirante en Huamuxtitlán.

“Es un hecho muy lamentable que ocurrió los primeros minutos de este día que por supuesto como todo lo que ocurre en este estado, en los diferentes municipios, con el tema de inseguridad que se vive pone en riesgo el próximo proceso electoral”.

Delegada de Mujeres en Movimiento Ciudadano en Guerreo Deyanira Uribe Cuevas, quien acompañaba al dirigente del mismo partido y también sufrió la agresión. /Foto: Cortesía @DeyaniraUribe

Ante ello llamó a las autoridades de los tres niveles a que hagan su trabajo con responsabilidad en materia de seguridad, “yo le hago un llamado al a la autoridad federal, estatal y municipal para que se apliquen en las medidas que tienen que brindar a quienes tenemos el deseo de participar y que seguramente lo haremos, en condiciones realmente complejas difíciles, no sé, le pedimos le exigimos a los tres niveles de gobierno que hagan su chamba”.

Agregó que situaciones de inseguridad y violencia como las que se tiene en Chilpancingo donde no hay gobernabilidad y la gente vive asustada escondida en sus hogares, así como las agresiones que se relacionan con el ámbito político definitivamente no se puede permitir que sigan pasando.

“Creo que la responsabilidad que hoy tiene la Federación como el Estado es dar seguridad para todos no, principalmente para los ciudadanos que hoy como es el caso de Chilpancingo no pueden salir a las calles primero porque no hay transporte y segundo por el clima de inseguridad, porque todos vivimos con la incertidumbre con la zozobra”.

