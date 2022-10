Fiscalía pide no comprar autos por redes debido a estafas

El Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, hizo un llamado a la ciudadanía, para que esté alerta al momento de comprar un vehículo, sobre todo si se hace a través de las redes sociales, ya que se han detectado muchos fraudes por esos medios.

“La recomendación es que no compren vehículos a través de las plataformas como Facebook o vía WhatsApp, y que no reciban baucher de depósitos electrónicos, pues evidentemente pueden estar falsificados y no se les deposita en su cuenta”, señaló.

Dijo que es muy importante, que antes de realizar cualquier adquisición de algún automóvil, cotejen muy bien los documentos y el estatus del mismo; esto se puede hacer a través de las instituciones oficiales.

“La exhortación como lo hemos hecho, es que antes de comprar una unidad, verifiquen en la Secretaría de Finanzas o cualquier otra corporación e institución, la identidad de un vehículo en un primer término”, explicó.

Comentó que recientemente se están presentando varios casos, por eso la relevancia que la población esté atenta a estas estafas.

“Es la constante en cuanto a los fraudes o la venta de vehículos con reporte de robo, en donde te venden una unidad totalmente alterada, y también la documentación, por consecuencia está alterada”, indicó.

Advirtió que, ante esas situaciones, la Fiscalía tiene que asegurar el vehículo y la documentación, generándose una cuestión legal.

“El comprador se llega a quedar sin el carro y sin su dinero, por ello, la importancia de estar muy atentos en esas transacciones”, finalizó.