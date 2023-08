Durante las 24 horas fueron detenidos 8 hombres por el delito de violencia familiar

En las últimas horas ocho personas fueron aseguradas por el probable delito de violencia familiar. Todas quedaron en manos de la Fiscalía General del Estado.

Uno de los sucesos fue en la colonia División del Norte, en la capital potosina; ahí policias detuvieron a Rodrigo "N" de 29 años de edad y a Erasmo "N" de 55 años, quienes fueron denunciados por su hermana, tras indicar ser víctima de violencia física y psicológica por parte de sus hermanos.

En la colonia Albino García, a Ignacio "N" de 65 años lo detuvieron tras el reporte de su cónyuge, quien indicó haber sido víctima de violencia física y psicológica.

Otro de los hechos tuvo lugar en la colonia Progreso, donde Ángel "N" de 25 años de edad, fue detenido tras la denuncia de su progenitor, quien indicó que su hijo le había agredido físicamente además de ejercer violencia patrimonial en su contra.

Por su parte, en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, elementos detuvieron a Teodoro "N" de 52 años de edad, tras la denuncia de su ex esposa, quien fue auxiliada por las autoridades tras notar que era víctima de violencia física por parte del individuo. Además, la afectada indicó que su ex pareja trató de llevarse sin su consentimiento a su hija, tras no contar con la custodia legal de la menor.

En respuesta a otro llamado de emergencia, policías detuvieron a Fernando "N" de 47 años de edad, en la colonia Julián Carrillo, luego de que su progenitora lo denunciara ante las autoridades por el probable delito de violencia física.

En la colonia Mártires de la Revolución, elementos arrestaron a Jesús "N" de 20 años, quien presumiblemente agredió a su madre, misma que reportó los hechos de inmediato e indicó que procedería legalmente en su contra.

Por último, en el municipio de Solead de Graciano Sánchez, oficiales detuvieron a Camilo "N" de 34 años, en el fraccionamiento Santo Tomás, luego de que su esposa lo denunciara ante las autoridades por presuntas agresiones físicas a su persona.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado en donde se definirá su situación legal, por el probable delito de violencia intrafamiliar.