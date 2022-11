Presume Greg Abbott brazo armado para evitar ingreso de migrantes

Fuerzas militares y del Departamento de Seguridad de Texas se encuentran apostadas en la frontera entre México y Estados Unidos, presumió el gobernador de Texas, Greg Abbott.

El pasado miércoles 16 de noviembre, el gobernador republicano anunció la orden realizada al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y al Departamento Militar de Texas (TMD) para actuar contra los migrantes que intenten ingresar desde México.

Te recomendamos: Texas se defenderá de “invasión” de migrantes con la fuerza armada y un muro fronterizo

Brazo armado de Abbott ya está en la frontera para evitar “invasión migrante”

Desde de su cuenta de Twitter, @GregAbbott_TX el gobernador que logró la reelección, presumió este brazo armado.

“Los miembros del servicio del Departamento Militar de Texas trabajan codo con codo con el Departamento de Seguridad Pública de Texas y otras fuerzas del orden público para evitar que las actividades ilegales crucen la frontera entre Texas y México. Gracias por mantener nuestro estado seguro”, informó.

Desde la semana pasada, el republicano mandó la carta de solicitud al director del DPS, Steve McCraw, y al ayudante general de TMD, Thomas Suelzer, para reforzar las medidas de la Operación Estrella Solitaria para defender Texas “contra lo que equivale a una invasión de la frontera sur de Estados Unidos”.

“Les ordeno que utilicen todos los recursos y herramientas disponibles para evitar que los inmigrantes intenten cruzar ilegalmente, arrestar a los que cruzan ilegalmente y devolverlos a la frontera, y arrestar a los delincuentes que violan la ley de Texas”, refirió el informe difundido por la oficina del gobernador.

Texas Military Department service members work side by side with the Texas Department of Public Safety & other law enforcement to stop illegal activities from crossing the Texas-Mexico border.



Thank you for keeping our state safe. pic.twitter.com/V9ezpAhvVa — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 21, 2022

Empresarios mexicanos “no ven tan mal” las medidas

Las medidas contra una “invasión” migrante aplicadas por Abbott, podrían ser útiles para obligar a los gobiernos de México y Estados Unidos a que por fin, atiendan la crisis migratoria en la frontera de Tamaulipas.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Reynosa, Roberto Cruz Hernández, dijo que es posible que las medidas del mandatario texano podrían beneficiar para que las autoridades federales establezcan acuerdos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Las acciones del gobernador Abbott dentro de sus facultades pueden ayudar a hacer presión para que las políticas federales tanto de Estados Unidos como de México encuentren un cauce, una solución que pueda significar un alivio para el flujo migratorio de la frontera norte sobre todo”, declaró a EL SOL DE TAMPICO.

Nota publicada en El Sol de Tampico