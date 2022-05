Médicos protestan contra la contratación de 500 médicos cubanos

Integrantes de Federaciones, Asociaciones y Colegios Médicos de México manifestaron su “profunda desaprobación y enérgica protesta” ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de contratar a 500 médicos cubanos, quienes aseguró hacen falta para mitigar la deficiencia de especialistas de la salud en el país.

Luego de anuncio, los médicos especialistas de instituciones como el Colegio Mexicano de Medicina Crítica o la Confederación Nacional de Pediatría de México aseguraron que la protesta se realiza al considerar que esta decisión es “una falta grave en contra de los profesionales de la Salud en México”.

Te puede interesar: Hacen faltan 33 mil médicos en 14 estados para fortalecer el sector Salud, revela IMSS

“En nuestro país sí hay médicos con capacidad avalada por las Universidades de la República Mexicana, formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia de nuestra población, algunos de ellos desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema”, señalaron a través de un comunicado.

“Debido a esto consideramos que de manera injusta se les ha relegado, privilegiando a médicos extranjeros, desconociendo también la capacidad académica de nuestras universidades”, añadieron.

Sociedad Pemex regala al IMSS terreno para hospital

Durante su conferencia de prensa de ayer, el presidente destacó diversos acuerdos alcanzados durante su gira por Centroamérica. En particular, sobre los acuerdos alcanzados en Cuba, el mandatario dijo que se firmó un acuerdo en materia de salud para que se vayan a formar médicos a Cuba con una beca y se adquieran vacunas para niños.

“Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país”, dijo.

Al respecto, el personal médico del país recordó que, junto con el Gobierno, los profesionales de la salud trabajaron en la atención de pacientes afectados por el Covid-19, “arriesgando incluso nuestras vidas y la de nuestras familias” y comprando de su propio bolsillo los equipos necesarios de protección personal.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Por eso, resulta un agravio para el gremio médico mexicano toda vez que estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen de aval de los colegios de profesionistas”, aseguraron.