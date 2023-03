CJNG y Cártel de Sinaloa son responsables de 80 mil muertes por fentanilo en EU: congresistas

La propuesta de los congresistas republicanos Dan Crenshaw y Michael Waltz, así como de William Barr, fiscal en la administración de Donald Trump, para que el presidente Joe Biden utilice a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en contra de grupos criminales mexicanos, está dirigida específicamente a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la propuesta de Crenshaw y Waltz, congresistas por Texas y Florida, respectivamente, que fue presentada en la Cámara de Representantes el 12 de enero, se argumenta que ambas organizaciones delictivas son las responsables del tráfico de fentanilo hacia la Unión Americana, que --dicen-- “matan aproximadamente a 80 mil estadounidenses cada año”.

También --aseguran-- “el consumo del fentanilo y sustancias relacionadas con el fentanilo es la principal causa de muerte para los hombres estadounidenses entre las edades de 18 y 45 años”.

Específicamente, la iniciativa plantea que, de aprobarse en la Cámara de Representantes y en el Senado de la Unión Americana, el presidente Biden “está autorizado para usar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas formaciones extranjeras o personas extranjeras, o afiliados a estas organizaciones, que han traficado con fentanilo o medicamentos relacionados con el fentanilo”.

A la par de esta propuesta, William Barr, fiscal estadounidense durante la administración del republicano Donald Trump, escribió un artículo en febrero en el influyente rotativo The New York Times, en el que dijo que “los cárteles mexicanos han florecido porque las administraciones mexicanas no han estado dispuestas a enfrentarse a ellos”.

Aunque la publicación se dio cuando se realizaba el juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y arquitecto de la llamada guerra en contra del narcotráfico, en el cual fue declarado culpable por cuatro delitos de narcotráfico, Willam Barr afirmó que “la excepción” en este combate a los cárteles de la droga en México fue Calderón Hinojosa.

“Quería ir a por todas contra los cárteles, pero las prioridades estadounidenses estaban en otra parte en ese momento”, argumentó el exfiscal estadounidense en su artículo.

En cambio, señaló que “hoy el principal facilitador de los cárteles es Andrés Manuel López Obrador. En realidad, el presidente de México no está dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Los protege invocando constantemente la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas”.

“Estados Unidos ya no puede tolerar a los cárteles narcoterroristas operando desde refugios en México, porque su producción de drogas mortales a escala industrial está ‘inundando’ a nuestra nación con ese veneno. El progreso real requiere atacar agresivamente el suministro de drogas en su origen. La ‘cabeza de la serpiente’ está en México, y allí es donde debe dirigirse el eje principal de nuestros esfuerzos”, anotó.

En la conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador reviró a estas propuestas.

El Ejecutivo federal rechazó las intenciones de congresistas estadounidenses para que se catalogue a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas y acusó que la propuesta es propaganda y una intención de intervencionismo para invadir a otro país.

"Es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país, o sea invadir a otro país con la excusa de que van sobré narcotraficantes terroristas, desde luego es pura propaganda, sin embargo, hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo. México es un país independiente y soberano”, subrayó López Obrador.

Desde la presentación de esa iniciativa, los congresistas republicanos han insistido en que sea tomada en cuenta por el presidente Joe Biden. Por ejemplo, Dan Crenshaw respondió a una publicación de Twitter del mandatario demócrata, en la que señalaba que el fentanilo estaba matando a 70 mil estadounidenses al año.

“Lancemos un gran proyecto para detener la producción y venta de fentanilo, con máquinas de detección de drogas para inspeccionar la carga y detener las píldoras y el polvo en la frontera, e imponer fuertes sanciones para acabar con el tráfico”, anotó Biden.

Crenshaw respondió, el 19 de febrero, en dicha red social: “¿Quizás una de las ‘sanciones’ podría ser la autorización de la fuerza militar contra los cárteles mexicanos que crearon este problema? Tengo un proyecto de ley para darle esa autoridad, señor presidente. ¿Interesado?”

