México y Rusia no pueden ser cercanos, “nunca puede pasar”: Ken Salazar

La relación México-Rusia nunca puede ser tan cercana como lo aseguró el embajador ruso Víktor Koronelli, “eso nunca puede pasar”, advirtió Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en el país, quien llamó a México a estar más unido que nunca, como sucedió durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante la instalación del grupo de amistad México-Estados Unidos en la Cámara de Diputados, el embajador norteamericano habló de los temas más importantes que le ha encomendado el presidente Joe Biden, como la economía, seguridad, migración y los festejos para este año de la relación entre ambas naciones.

Ken Salazar pidió a los mexicanos estar en solidaridad con Ucrania y en contra de Rusia.

“Me parece que el embajador de Rusia haciendo un ruido de que Rusia y México estaban tan cercarnos, eso perdón nunca puede pasar. Miren yo aquí y el presidente Biden allá en Europa. Fueron por el sufrimiento de las guerras mundiales, en Polonia, en Ucrania. Ahora Ucrania peleando por la libertad”, señaló.

Recordó que durante la Segunda Guerra Mundial no había ninguna distancia entre México y los estadounidenses, unidos contra lo que estaba haciendo Hitler contra la humanidad matando a la gente. “México y Estados Unidos es una familia”, agregó.

“Les pido a ustedes los diputados que tiene tanta fuerza, y no es del PRI, del PAN o del (Movimiento) Ciudadano o del PRD, es algo de México, lo que hizo Rusia contra Ucrania es un ataque contra la libertad, y el modo de vivir de todos nosotros”.

Al hablar del tema energético, el canciller norteamericano mencionó su preocupación, como ya lo ha dicho; dijo que tiene la esperanza de que se respeten los contratos y los acuerdos bajo las leyes existentes.

“Porque si no hay confianza, no va a haber inversión; necesitamos inversión en el sureste, en muchos diferentes lugares”.

En este sentido hizo mención sobre Oaxaca, en donde se ha invertido en los parques eólicos, pero que la población no es beneficiada por estas inversiones, a lo que llamó a los diputados atender estos sectores.

En materia de seguridad, reconoció que este es un problema de los dos países, hay que tener líneas de acción en contra de los traficantes están haciendo daño a las personas.

“No se puede ser amigo de todos”

“A veces para ser amigos de unos no se puede ser amigos de todos, y nosotros -desde PRD, desde el bloque legislativo de Va por México, no somos amigos de la guerra, estamos del lado de los países democráticos, estamos de parte de la ONU y estamos con la posición de la Cancillería mexicana que tiene pendiente una resolución en la ONU -que esperamos sea esta semana-, que condena la agresión de Rusia a Ucrania, y esta es justamente la razón por la que no asistimos los diputados del bloque Va Por México (a la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia)”, afirmó en respuesta el diputado perredista Luis E. Cházaro.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, reiteró que somos un país soberano, que tenemos momentos difíciles entre nuestra relación, como la tienen todas las naciones, pero en los cruciales hemos estado juntos.

“También en el PRI, y es la postura oficial de mi partido: rechazamos la invasión de Rusia a Ucrania. Creo que es un acto que no se puede permitir en estos momentos”, expresó.

Que no se distorsione la información: Morena

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, pidió al embajador estadounidense que no se distorsione la posición de nuestro país frente al conflicto que se vive entre Ucrania.

“Lo hemos condenado de manera enérgica, México no, de ninguna manera, bajo ninguna forma, con ninguna expresión, ni con la instalación de comités, cambia su posición en la que repudia la invasión de un país a otro. Porque México lo ha vivido históricamente y por eso señalaba la invasión a nuestro país por parte del imperio francés y la invasión que sufrimos también desde la Conquista”.

“México es un país digno, tiene en Estados Unidos un aliado; nos unen, como dije, muchos lazos. Seguramente este Grupo de Amistad va a fortalecer esos lazos y encontraremos en el respeto a la soberanía de ambos países los causes que permitan que América del Norte se convierta efectivamente en una potencia de colaboración, de amistad y que abata la desigualdad”, concluyó Ignacio Mier.