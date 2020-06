"No fue mi intención", Gatell se disculpa con senadora del PAN

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud pidió una disculpa a la senadora panista por Guanajuato, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, por la forma en la que podría haberle dado respuesta durante su comparecencia la semana pasada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el subsecretario hizo referencia a los señalamientos que hizo la legisladora, la denuncia que interpuso su partido ante los organismos de discriminación y los comentarios en redes sociales.

“Le pido una disculpa a la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, senadora de representación proporcionar por Guanajuato del Partido Acción Nacional. Le pido una disculpa si le ofendí, créame que no fue mi intención.

Foto: Presidencia

“Desde luego el planteamiento que usted hace me ayuda a identificar cómo pudieron darse las circunstancias de manera que podría ser más efectivo en el futuro para no ofender a alguien más. Le pido una disculpa y le agradezco su señalamiento porque me va a llevar a desarrollar mi capacidad de comunicación y gracias a su observación”, dijo el funcionario.

Ante la pregunta de si tenía respuesta a lo ocurrido el pasado 24 de mayo, López-Gatell aseguró que dijo que lo que motivo esa sensación de que fue ofendida no se debe a que ella considere que no respondió a sus preguntas.

“He revisado la grabación eran más que preguntas, eran señalamientos”. Entre ellas el no haber tomado decisiones oportunas en torno a la epidemia de Covid-10, “por lo que ella estaba suponiendo de que no he tomado decisiones oportunamente, a lo cual pedí a ella y al resto presentaran las pruebas correspondientes al señalamiento de algo que consideré acusatorio”.

Foto: Presidencia

López-Gatell aseguró que el señalamiento a partir de eso es que él pudo haber “incurrido en una práctica de misoginia, de rechazo o discriminación hacia las mujeres. Me preocupa porque mis convicciones son muy claras, las he promulgado siempre, por el respeto, la promoción e la igualdad de los géneros y de una enorme diversidad genérica en el mundo. Me parecería preocupante que, por alguna circunstancia, como esta, se malinterpretara.

“No es mi intensión ofender a nadie, ni a la senadora Reynoso ni a nadie. Respeto profundamente, como lo expresé ese día, la separación de poderes estoy consciente que soy un funcionario suscrito a un poder. Los otros dos poderes merecen mi respeto y consideración, me preocuparía que se mal interpretara en ese sentido”.

Consideró que si alguien se siente ofendido y pide una disculpa “ese alguien tiene derecho a que se le dé una disculpa y no voy a cuestionar si es válida o no su percepción de que si fue ofendida. Puedo decir públicamente no tengo intención alguna, ni tuve en ese momento de ofender a ella ni a nadie y le pido una disculpa”, ofreció.

Te recomendamos ⬇️