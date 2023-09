Equipo de Ebrard desmiente contenido de un video donde apoya a Xóchitl Gálvez

El equipo de Marcelo Ebrard desmintió este viernes el contenido de un video que circula en redes sociales en el que el ex canciller pide apoyar a Xóchitl Gálvez, la aspirante presidencial del opositor Frente Amplio por México (FAM).

“¡No se dejen engañar! Circula en redes un supuesto audio en el que Marcelo Ebrard pide apoyar a Xóchitl Gálvez. ES FALSO”, escribió Daniel Millán uno de los colaboradores más cercanos al ex canciller en un mensaje difundido en X, antes Twitter.

Agregó que el video fue hecho con inteligencia artificial, pero que sólo es parte de una guerra sucia contra el aspirante. “Marcelo no ha considerado, en momento alguno, respaldar al FAM”, agrega el mensaje de Millán, el cual muestra el video.

“Haber esto ya no tiene vuelta, lo que nos hicieron no es sólo a nosotros sino es al país, por eso hay que tomar una decisión la que realmente vaya con los preceptos por lo que estábamos en Morena, ya vieron Zacatecas, así no era. Comiencen a acercarse a la gente de Xóchitl ella trae los mismo esa misma visión que nosotros, de todas maneras ya estamos en las pláticas”, se escucha en el video que circula en redes sociales.

Esta semana, el ex titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) denunció irregularidades en el proceso interno de Morena para elegir al candidato que lo representará en las elecciones presidenciales del 2024 y condicionó su permanencia si el partido no hace caso a su impugnación.

Es FALSO. La pieza se generó con inteligencia artificial y es parte de una guerra sucia que continúa. Marcelo no ha considerado, en momento alguno, respaldar al FAM. pic.twitter.com/fsdr53MG6P — Daniel Millán (@dmillan) September 15, 2023

“Si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso se quedan igual, yo ya no tendría interés en estar en Morena, ¿por qué razón? Porque si se le da carta a la naturalización a que se utilicen programas sociales, a que intervengan gobernadores, alcaldes, que vayan a los eventos, ¿por qué debería seguir yo allí?, ¿cómo explicaría la lucha política que hemos dado?”, expresó Ebrard el lunes pasado durante una conferencia de prensa.

Además adelanto que, a partir del 18 de septiembre, convocará a un nuevo movimiento político nacional y aseguró que como parte de ese nuevo proyecto realizará un recorrido por todo México para informar más a la ciudadanía.