Analizará INE reducir periodo de precampañas electorales para cumplir fallo del TEPJF

Por primera vez el Instituto Nacional Electoral (INE) analizará reducir el periodo de precampañas, esto para cumplir con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó pasar del 5 de noviembre a la tercera semana de noviembre el inicio de las precampañas.

El consejero Martín Faz dijo en conversación con medios de comunicación que aún no reciben la notificación del Tribunal Electoral, sin embargo, mencionó que la reducción de las precampañas es la salida que perfilan y por consecuencia también se modificarían los periodos para fiscalizar el gasto de los partidos y precandidatos, los plazos para el registro de candidaturas o coaliciones y el pautado para radio y televisión.

“Una de las probabilidades que tendríamos que explorar es la reducción del periodo de precampañas y aún con una reducción del periodo de precampañas de todos modos tenemos que hacer ajustes en tiempos, porque si se nos van a reducir para la fiscalización”, dijo.

El consejero Faz advirtió afectaciones con la reducción de los plazos para fiscalizar y dijo que si un candidato o candidata rebasa los topes en la precampaña y tiene que ser sustituido por otro candidato, éste tendrá menos tiempo para realizar sus recorridos.

“Si en el dictamen de fiscalización de precampaña hay alguna irregularidad y esa irregularidad conlleva una sanción a algún candidato y por lo tanto un cambio significaría que quien llegue a una candidatura, supliendo por ejemplo a quien por efecto de del dictamen de precampaña o por resoluciones del tribunal haya quedado fuera, tendría menos días de campaña y por lo tanto habría una afectación a la equidad”, explicó.

La consejera Carla Humphrey coincidió con su homólogo: “Uno de los análisis va a ser si se pueden reducir los días de precampaña, nosotros ya habíamos recortado los plazos de fiscalización y ahora podemos ver si podemos recortar los días pero también estaríamos analizando si es posible recortar los plazos de precampaña”.

En tanto, Martín Faz explicó que la Constitución no establece un plazo mínimo de duración de las precampañas pero sí que no rebasen los 60 días, por lo que no proporcionó un estimado de cuántos días perfilan para dicha etapa.