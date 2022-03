"Gertz Manero quiere que se haga justicia", AMLO justifica audios del Fiscal

Luego que el pasado jueves se filtraron unos audios donde presuntamente se escucha a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, tratar de sacar ventaja y presionar a ministros en un juicio contra de Alejandra Cuevas y si madre, esposa de su finado hermano; el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el hecho, al expresar que entiende la cuestión personal del fiscal, pues quiere que se haga justicia.

El mandatario afirmó en su conferencia de prensa de este lunes que con esos audios “le están apostando a tumbar al fiscal”, mientras pidió que no se le apueste a la ingobernabilidad.

Política AMLO descarta cambios en la FGR, Gertz Manero no se va

“Entiendo la cuestión personal del Fiscal y él quiere que se haga justicia, la otra parte que está defendiendo su versión de los hechos”, dijo el mandatario en su conferencia matutina, mientras agregó que “de todas formas va a ser en el Poder Judicial donde se va a resolver” este asunto.

Subrayó también que —a pesar de estos audios—, sigue teniendo confianza en el fiscal Gertz Manero y que en su gobierno no se justifica a nadie. “Nosotros no intervenimos, el presidente no persigue a nadie, no se fabrican delitos como era antes, se garantiza la autonomía de la Fiscalía”, puntualizó.

El pasado 4 de marzo, circuló en redes sociales el audio de una llamada que hizo el fiscal Gertz Manero a Juan Ramos López, fiscal especializado de control competencial, donde se deja ver qué Gertz estaría buscando convencer a ministros para no beneficiar a Alejandra Cuevas y con ello conseguir que el presidente de la corte, Arturo Zaldívar, niegue su libertad.

El presidente López Obrador subrayó que el caso es un asunto personal, donde el fiscal presume que su hermano fue asesinado y quiere que se haga justicia.

“Si va a utilizar su cargo (Gertz) para influir en el caso habría que esperar el resultado de los ministros” ,dijo el presidente.

Por ello recalcó que se espere el resultado del juicio y aseguró que este caso tiene tintes políticos, mientras resaltó que sus opositores se están lanzando en contra del fiscal.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

López Obrador recalcó “hay que esperarnos”, mientras aseguró qué hay que tener cuidado con las grabaciones, pues eso es práctica de abogados, políticos corruptos y espías.