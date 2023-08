Vinculan a proceso a abogado que acusó a Gertz Manero de torturar a Lozoya

Óscar Augusto Zamudio Campos, abogado que acusó al fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, de presuntamente haber torturado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue vinculado a proceso.

La institución acusa al defensor del delito de abogados patronos y litigantes en la hipótesis de alegar a sabiendas hechos falsos, el cual de haberse cometido vulneraría la administración de la justicia, por lo que es castigado con penas de dos a seis años de prisión, la inhabilitación para ejercer el oficio por la misma cantidad de años y de 100 a 130 días de multa.

El delito que se le imputa a Zamudio Campos se refiere en concreto a una denuncia que presentó en julio de 2021, en la que señaló que el fiscal General, así como a Juan Ramos López, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR de haber torturado a Emilio Lozoya Austin y su padre Emilio Lozoya Thalmann.

La presunta tortura se habría dado en medio de la acusación en contra de Lozoya Austin por el caso Odebrecht, la cual después de tres años permanece activa, con el exfuncionario preso en el Reclusorio Norte desde 2021.

La acusación del litigante, quien también se desempeña como representante legal de Carlos Treviño, otrora director de Pemex y acusado de haber recibido supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para otorgar un contrato proyecto Etileno XXI, se sustentó en tres presuntas pruebas.

La primera de ellas fue la transcripción de audios filtrados en junio de 2022, en los que aparentemente se escucha a los fiscales Gertz Manero y Ramos López negociando diversos asuntos del proceso penal en contra de Emilio Lozoya Austin.

En una de las grabaciones, que resultaron de llamadas telefónicas entre ambas partes, el fiscal Gertz Manero habría reclamado el actuar de la defensa de Lozoya Austin entonces a cargo del abogado Javier Coello Trejo, por lo que le recomendó a Lozoya Thalmann que cambiaran de equipo legal, cosa que sucedió a la postre.

“El señor Emilio Lozoya Austin fue objeto de tortura por la institución que inició la investigación en su contra (...) El fiscal Gertz Manero habló con el padre y aconsejó cambiar de abogado y así ocurrió”, denunció el litigante al hacer uso de la palabra. Sin embargo, las grabaciones fueron desechadas por el juez de Control pues fueron obtenidas mediante la intervención de comunicaciones.

Otro de los datos de prueba presentado por la audiencia, que duró más de 11 horas, fue la denuncia en sí misma que interpuso Óscar Zamudio en 2021 a raíz de la filtración de las cinco grabaciones.

Finalmente, la tercera de ellas consistió en la decisión que anunció ayer por la tarde la Interpol para cancelar la ficha roja que había girado en contra de Carlos Treviño, defendido de Zamudio, por presuntas irregularidades en el actuar de la FGR que implicaron violaciones de derechos humanos.

Carlos Treviño, exdirector de Pemex. Foto: Archivo

El hoy vinculado a proceso y su abogado Marco Tulio Martínez Cosío aseguraron que la presunta tortura en contra de padre e hijo no habría sido ejercido físicamente, sino que esta ocurrió mediante presión psicológica, por lo que criticaron que no se les practicara el protocolo de Estambúl para conocer si en efecto fueron objetos de tortura o no.

Por su parte, la representación de la FGR encabezada por el fiscal Manuel Granados Quiroz, quien lleva varios de los asuntos más importantes para la institución, sostuvo que a raíz de la denuncia por este presunto ilícito se recurrió a preguntar sobre los actos a Lozoya, quien negó ser víctima, mientras que Thalmann dijo desconocer a Óscar Zamudio.

El juez José Rivas González recordó que cuando una persona niega ser víctima de tortura no se le puede obligar a ser sometida a un protocolo como el de Estambúl. “Es lógico”, subrayó.

Al analizar las pruebas presentadas por ambas partes, el juzgador resolvió que se colmaban todos los requisitos para poder vincular proceso a Zamudio Campos, toda vez que quedó demostrado “de manera objetiva que denunció actos que hasta este momento se consideran falsos”.

“Todos los que denunciamos hechos —y más, es la obligación de los abogados— saber las consecuencias de nuestras acciones, por lo que se pone en peligro la buena administración de justicia”, agregó.

De esta manera, a pesar de denunciar que era víctima de persecución luego de acusar por tortura al Fiscal, el litigante fue vinculado a proceso, aunque sin ninguna de las medidas cautelares solicitadas por la FGR, tales como retirarle su cédula profesional para que no pueda ejercer como abogado, quitarle su pasaporte para que no salga del país o que acuda a firmar quincenalmente a los juzgados federales del Reclusorio Norte.





“¿Hasta qué punto van a querer que los defensores sean a modo? Granados Quiroz se encarga de asuntos especiales de la Fiscalía. Estuvo en la audiencia de la licencia falsa de la señora Rosario Robles. [Con su presencia] el mensaje es que a él (Gertz Manero) no se le denuncia”, dijo.

Se fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria, plazo que concluye el próximo 8 de septiembre. No obstante, la FGR amagó con abrir un nuevo proceso contra el abogado por presunta extorsión, pues los fiscales aseguraron que cuando denunció por tortura a Gertz Manero en realidad lo que buscaba era obtener un criterio de oportunidad a favor de su cliente, el hoy prófugo Carlos Treviño.